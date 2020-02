Iniciativa de las tres cámaras de comercio fueguinas Tierra del Fuego eligió a su Mujer Empresaria

Río Grande.- En el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ de esta ciudad, se realizó la premiación de las seis mujeres que ganaron en las seis categorías en esta iniciativa de reconocimiento al esfuerzo emprendedor, empresarial y profesional al desarrollo fueguino.

La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, que preside José Luís ‘Gigi’ Iglesias; la Cámara de Comercio de Ushuaia, que encabeza Claudia Fernández y la Cámara de Comercio de Tolhuin que dirige Nélida Antúnez.

El evento contó con el acompañamiento del Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, al haber sido esta ciudad sorteada para ser anfitriona de esta elección.

Las ganadoras

Categoría Nuevo Emprendimiento: Silvina Silvera, de ‘Nails’, Manicuría y Pedicuría (Ushuaia).

Categoría Responsabilidad Empresarial e Impacto Cultural: Norma Enríquez de ‘Fibras del Sur’ (Ushuaia).

Categoría Profesional Empresaria: Romina Marino de ‘Cohyse’ (Río Grande).

Categoría Emprendimiento Sustentable: Lola Müller de ‘San Andrés’ (Río Grande).

Categoría Liderazgo en Emprendimiento Familiar: Belén Albornoz de Vivero ‘Rocío’ (Tolhuin).

Categoría Trayectoria Empresarial: Susana Larrosa de ‘Desiré’ (Ushuaia).

Cabe destacar que fue seleccionada como Representante de Tierra del Fuego en el premio Mujer Empresaria de la Argentina: Norma Bivas de ‘Hotel de Perros’ (Río Grande), el premio fue recibido por su esposo, Osvaldo López.

El Jurado

El Jurado estuvo integrado por la Doctora María del Carmen Battaini, Juez del Superior Tribunal de Justicia; a Ministro de la Producción del Gobierno de la Provincia, Sonia Castiglione; la Influencer Melina Maidana (de Mírame lo que soy); contadora Claudia Clas, Coordinadora del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la UNTDF y representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias.

Autoridades presentes

El evento contó con la presencia del concejal de la ciudad Hugo Martínez, el secretario de Gobierno del Municipio local, Dr. Gastón Díaz, su par de la Mujer, Género y Diversidad, Dra. Alejandra Arce; el Gerente Ejecutivo del área de Deportes y Juventud, Sebastián Bendaña; la vicepresidente de la Cámara de Comercio local, Marilina Henninger, quien a su vez es Vicepresidente de la MECAME a nivel nacional; las representantes de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Beatriz Aquino y Carla Masciotra; la presidente de la Cámara de Comercio de Tolhuin, Nélida Antúnez y las postulantes a este concurso tanto de Río Grande, de Ushuaia como de Tolhuin y la presidente de la Comisión de Mujeres de la CCIP de Río Grande, Paola Priotti, quien abrió la serie de discurso.

El evento

El acto comenzó con la entrega por parte del concejal Hugo Martínez de la Declaración de Interés Municipal de este evento votada por el Concejo Deliberante, reconociendo la labor de la mujer en el desarrollo de las ciudades fueguinas, tras lo cual vino la presentación por parte de la presidente de la Comisión de Mujeres de la CCIP de Río Grande, Paola Priotti, quien en su discurso brindó la bienvenida y el agradecimiento de la entidad mercantil anfitriona a los presentes, “especialmente al Municipio de Río Grande y al intendente Martín Pérez, quien cuando le presentamos el proyecto nos apoyó desde el primer momento y asimismo cedió las instalaciones de este museo para la realización del acto de premiación”.

Comentó que “el Premio Mujer Empresaria es el reconocimiento a la labor que desarrollamos las mujeres durante todo el año y merced a esta labor somos un agente importante del desarrollo de la ciudad y de la provincia; con nuestro esfuerzo se generan puestos de trabajo, somos contribuyentes de impuestos para el desarrollo de Tierra del Fuego y somos, a su vez, las proveedoras de bienes y servicios que disfrutan los vecinos de las ciudades”.

En ese sentido la dirigente mercantil valoró “la innovación, la creatividad y el gran esfuerzo de las mujeres para llevar adelante sus proyectos” y asimismo ponderó la “vigencia intergeneracional” de muchos proyectos que trascendieron a sus fundadoras, lo que “significa un orgullo para todas nosotras”, animando a seguir en esta senda de crecimiento.

En representación de Claudia Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Beatriz Aquino resaltó el trabajo de las comisiones de mujeres de las tres cámaras empresariales fueguinas y a Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa –MECAME- por llevar adelante este reconocimiento al esfuerzo del género femenino en la producción, la prestación de bienes y servicios y su aporte al desarrollo económico. “Este es un momento para reconocer y valorar el rol de las mujeres como emprendedoras, empresarias y profesionales; valoramos esta participación, felicitamos a las ganadoras y deseamos el éxito en la actividad que eligió cada una”.

A su turno, la presidente de la Cámara de Comercio de Tolhuin, Nélida Antúnez, observó que “este es un evento que las tolhuinenses no habíamos participado nunca, es un reconocimiento genuino ya que generalmente a la mujer no se le reconoce como empresaria, sino que se las asocia a mujeres que trabajan en una actividad económica y tienen la responsabilidad de criar a los hijos, mantener a la familia”.

En este sentido añadió que “siempre se consideraron mujeres que trabajan, que son corajudas al poner su trabajo y su economía a un servicio determinado, pero con este premio ya se nos reconoce como empresarias, emprendedoras y profesionales, por eso estamos muy agradecidas, tanto con Marilina Henninger que nos está dando una mano, como así también con el Municipio de Río Grande que apoya esta iniciativa”.

“La mujer mueve el 33 por ciento de la economía del país”

Así lo destacó Marilina Henninger, quien es Vicepresidente de MECAME y también de la CCIP de Río Grande. Al tomar la palabra, la dirigente mercantil agradeció a los presentes y el trabajo puesto de manifiesto por sus pares de la gremial empresaria en llevar adelante este premio, por lo cual las felicitó. Sostuvo que “desde Tierra del Fuego participamos en MECAME desde hace una década y desde hace dos años tengo el orgullo de representar a la provincia en su seno y eso hace que quiera distinguir a mi región; a mi Patagonia, a mi ciudad y a mi provincia; tengo el corazón partido en dos porque soy fueguina nacida en Ushuaia y desde hace 25 años vivo en Río Grande”.

Henninger compartió que “desde MECAME hicimos un relevamiento nacional para saber cuántas somos las mujeres que tenemos una empresa, emprendimiento o estamos al frente de alguna actividad profesional y el estudio de marzo del año pasado arrojó que el 33 por ciento del comercio del país está en manos de las mujeres, así que sintámonos orgullosas de que un tercio de la economía de la Argentina está en manos de mujeres”.

Asimismo destacó que en distintos puntos de la Patagonia, diferentes cámaras de comercio está en manos de mujeres, tal el caso fueguino de las de Ushuaia y Tolhuin. “En Tierra del Fuego superamos la media nacional y el 44 por ciento de las mujeres tienen participación en nuestras cámaras y eso se ve reflejado en este premio donde se han inscripto 73 mujeres para las seis categorías de Mujer Empresaria”.

Tras leer todos los antecedentes de las postulantes, Marilina Henninger observó que “siempre las mujeres estamos detrás de un propósito; siempre nos lleva adelante una causa y siempre queremos generar cambios e impacto en nuestra sociedad y leyendo las historias de todas las postulantes, he descubierto que siempre han buscado qué pueden hacer por su ciudad, qué pueden hacer para aportar a los demás desde su profesión, qué pueden hacer para que otras personas puedan conseguir trabajo, qué pueden hacer para que los chicos de la ciudad puedan tener más bien estar, cómo se puede generar un cambio. Eso se llama solidaridad y compromiso y es lo que nos anima a las mujeres a generar un cambio a través de una causa, de un propósito”.

Marilina Henninger citó una frase de María Paz Muriel desde Hotel Tierra de Leyendas que dijo: “desde aquí, voy a cambiar el mundo”.

Fuerte acompañamiento municipal

El Secretario de Gobierno, Dr. Gastón Díaz fue el encargado de traer las palabras de reconocimiento del Intendente de la ciudad, Lic. Martín Pérez, quien apoyó la iniciativa desde el primer momento. “Existe, por parte de nuestro Intendente Municipal, un compromiso muy grande para con la mujer; esto no solo se ve reflejado en la creación de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, sino también en las distintas acciones desde que asumió Martín Pérez, como el programa de Mujeres Emprendedoras. Hay un fuerte compromiso de todos, especialmente de Alejandra Arce y todas las chicas de la Secretaría y ese compromiso lo vamos a mantener siempre”.

Finalmente dijo que “instaura este reconocimiento a la Mujer Empresaria, a la Mujer Emprendedora y a la Mujer Profesional, a nosotros nos llena de satisfacción porque dentro de las políticas municipales lo que queremos lograr es que la mujer tenga el rol que se merece en cada uno de los estamentos públicos y privados de toda la provincia, no solo de nuestra ciudad”.

En tanto la Dra. Alejandra Arce, compartió que “realmente estamos muy felices que hoy Río Grande pueda recibir a las mujeres de Ushuaia y de Tolhuin en este trabajo que vienen llevando adelante Marilina (Henninger) y Paola (Priotti) en nuestra ciudad y que involucra el trabajo de las tres cámaras empresariales y sus respectivas comisiones de mujeres para visibilizar el esfuerzo y el aporte de la mujer en el desarrollo de las ciudades”.

Agregó que “coincidimos en la visión y en la necesidad que tenemos en el Municipio de Río Grande de visibilizar, reconocer y acompañar a las mujeres, muchas son jefas de hogar, no solo mantienen la economía del hogar, sino que emprenden, generan y aportan al bienestar de todos en las tres ciudades, por eso concretamos este acompañamiento y las felicitamos a todas las involucradas en este premio”.

Cabe destacar que además de las instalaciones del Museo, el Municipio de Río Grande aportó personal del Área Técnica, Protocolo y Ceremonial, Prensa y Difusión. Además, integrantes de la Orquesta Municipal ‘Kayén’ brindaron acordes de clásicos que le dio una atmósfera distendida y agradable al evento.

Los premios a las seis categorías corrieron por cuenta de la CCIP y fueron confeccionados por Cerámica Krenn, unas hermosas vasijas con el rostro de Lola Kiepja, en tanto el premio a la Representante de Mujer Empresaria a nivel nacional, estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de Ushuaia y está hecho en madera de lenga.