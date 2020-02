GOBIERNO INCIÓ PARITARIAS LIBRES TRAS CUATRO AÑOS DE AUSENCIA

Bajo la premisa de que la eficiencia del estado depende en gran parte del rol que cumplen los agentes, comenzaron los espacios de trabajo donde se busca generar consensos en torno a un nuevo convenio colectivo de trabajo, que respete a los trabajadores y le dé garantías, evitando que se generen favoritismos políticos. Además se trabaja también en diferentes posibilidades de mejora salarial, acorde a la realidad económica y financiera actual de la provincia.

En una reciente entrevista, el mandatario reconoció que se encontró con un aparato estatal “con mucho abandono y precariedad. Cuando hablamos de mejores condiciones laborales para nuestras compañeras y compañeros estatales, nos referimos a mejorar el salario pero también a otras situaciones para que puedan trabajar mejor al servicio de nuestra provincia”.

El Gobernador puso de relieve que “hay gente que ha sido muy dañada, maltratada, pero que tiene muchas ganas de trabajar. Estamos tratando de reconstruir y nos hemos encontrado con empleados públicos de mucha calidad, que quieren hacer las cosas bien. Eso es muy positivo. Mejorar las condiciones generales del trabajo también formará parte de esa mesa de negociación” destacó.

Esta decisión política quedó de manifiesto cuando se dio inicio a las paritarias con los gremios de ATE, UPCN y ATSA, como así también este viernes, que se desarrolló con el sector docente, donde se inició el debate sobre cuestiones salariales; habitacionales; bienestar y salud; política pedagógica y de formación permanente frente a las situaciones complejas a abordar en el aula”.

Al respecto, el ministro de Trabajo Marcelo Romero reiteró la importancia de apertura del diálogo en el marco de paritarias, entendiendo que “hace 4 años no se realizaban estos encuentros con el sector docente en este caso, y restablecer los diálogos y generar los espacios físicos y de debate en un marco de acuerdos, respeto y tolerancia, para que todos puedan expresar a sus representados, da una pauta de la trascendencia que tiene la apertura de las distintas paritarias con los sectores públicos de la provincia”.

Por su parte, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Analía Cubino, remarcó el significado de lo que implica paritarias, asegurando que “en esa discusión todos somos pares y en los últimos 4 años, no se ha reconocido al otro, no se lo ha respetado y principalmente no se le ha dado la posibilidad que esté en igualdad de condiciones para hablar con el ejecutivo y discutir sobre algunos temas y esto ha sucedido con la docencia a nivel provincial y federal”.

Subrayando que “esta gestión se ha sentado a dialogar con los trabajadores y lo seguirá haciendo para reconocer cuáles son las necesidades y cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno provincial y nacional”.

“Entendemos que hay que tener en cuenta temas como la infraestructura y condiciones de trabajo, el bienestar docente, la salud profesional docente que es un tema postergado y en esto estamos trabajando con el ministerio de salud pero también lo hemos planteado al sindicato” recalcó la Ministra.

Y agregó que “también hablamos sobre el acceso a la vivienda para reconocer a la docencia en todas sus dimensiones y eso es fundamental para nuestro proyecto político como provincia, que tiene que ver con la importancia que tiene la educación para la transformación de los pueblos”.

Finalmente Cubino reiteró que “está toda nuestra voluntad de contar con el respaldo económico para el plan progresivo de la recuperación del salario durante todo el año e ir avanzando en ese incremento”.