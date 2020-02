EL BANCO DE SANGRE Y LA FUNDACIÓN FLEXER INVITAN A UNA NUEVA COLECTA DE DONANTES DE SANGRE

La jornada se realizará este jueves 20 en el Servicio de Hemoterapia del HRU de 8:30 a 11 horas. Durante la colecta de sangre estarán presentes los representantes y voluntarios de la Fundación Natalí Flexer, con el fin de dar a conocer y concientizar a la población sobre los distintos trabajos y proyectos que llevan adelante desde su fundación.

Los temas que se hablarán tienen como objetivo “mejorar tanto el acceso a la atención de los niños y adolescentes con cáncer, como el acceso al tratamiento y atención de calidad, y la disponibilidad y acceso a los medicamentos, además de contar con salas de internación diseñadas acorde a sus necesidades; sin dejar de lado el trabajo que se hace en contención familiar para expresar el apoyo hacia los niños y adolescentes con cáncer, los sobrevivientes y sus familias”.

“Desde el Banco de Sangre creemos que sumar ambas causas ayudará a llegar con el mensaje correcto de que día a día se trabaja para brindar el mejor de los servicios a aquellos pacientes que lo necesitan”, manifestaron los integrantes de dicho servicio.

Los organizadores precisaron que los requisitos básicos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años de edad, presentarse con el DNI, no estar en ayunas (solo evitar consumir lácteos y grasas), tener un peso de a partir 50 kg., no tener realizadas cirugías y/o endoscopias en los últimos 6 meses y no haberse realizado tatuajes y/o piercings en los últimos 12 meses.

Para mayor información, los interesados pueden hacerlo a través de las direcciones de correo electrónico hemoterapia.hru@gmail.com, Tierradelfuego@fundaciónflexer.org (campaña “Ponete la Camiseta”), o del Facebook “Banco de Sangre HRU”.