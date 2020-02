Apertura de Sesiones Ordinaria “Tenemos mucho trabajo que realizar articuladamente con el Municipio en pos del vecino”, afirmó Calisaya

Río Grande.- Tras el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del intendente Martin Pérez, el concejal Javier Calisaya señaló que “han sido palabras de optimismo, en un escenario en donde tenemos mucho que hacer en articulación con el Concejo Deliberante, dado que hace falta reconstruir los lazos sociales, hace falta reconstruir y volver a tener los derechos que hemos perdido durante los cuatro años del gobierno macrista, dado que afectaron muchísimo a la provincia en términos laborales, económicos, y sociales, por lo cual en este sentido lo que me esperanza es la idea de poder articular un trabajo tanto con el gobierno provincial, con el Presidente de la Nación, quienes pertenecen al mismo campo nacional y popular”.

Puntualizó también que ha ido un discurso basado fuertemente en “la obra pública, pero también hay que ver cuál será el camino que transitará la Sociedad del Estado que fue aprobada el año pasado, teniendo en cuenta que será una de las herramientas principales, y la obra pública será un actor fundamental para poder generar empleo”, dijo.

Con respecto al anuncio del Intendente de una modificación a la reforma tributaria, dijo que “si bien nos tomó por sorpresa el anuncio, es algo que veníamos conversándolo, pero no sabíamos qué lo iba a anunciar en el día de la fecha, igualmente pretendemos en primer medida poder ver el proyecto, y si estamos de acuerdo con un esquema que sea progresivo, donde paguen más los que más tienen, y que la crisis nunca recaiga en los que menos tienen”, dijo, al tiempo que recordó que “nosotros el año pasado tuvimos una posición firme respecto de la actualización de la UF en cuanto se establece la ordenanza que se debía actualizar, y en este sentido somos conscientes de que no hubo salarios en el país que se hay actualizado con el mismo ritmo que la inflación, por lo cual esperamos tener a mano el proyecto para poder evaluarlo, dado que hay que alivianar en los contribuyentes la carga tributaria”.

Finalmente Calisaya entendió que “la recuperación llevará tiempo, primero la medida para poder recuperar el consumo, y en este sentido recuperar el empleo, el trabajo, y la industria será un factor central que generará beneficios en otros sectores.