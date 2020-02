Apertura de Periodo de Sesiones Ordinarias Von der Thusen señaló que “trabajaremos en herramientas legislativas para hacer crecer aún más a la ciudad”

Rio Grande.- Este sábado se llevó adelante en la Casa de la Cultura la Apertura del XXXVII Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de esta ciudad, el cual el intendente Martín Pérez dejó inaugurado.

El acto estuvo encabezado por el titular del Concejo Deliberante, concejal Raúl von der Thusen, acompañado de los ediles Hugo Martínez, Miriam Mora, Pablo Llancapani, Walter Abregú, Cintia Susñar, Walter Campos, Javier Calisaya, y Diego Lassalle.

Del mismo también participaron autoridades nacionales, provinciales, municipales, como así también autoridades de las fuerzas de seguridad, entidades civiles e instituciones intermedias.

La apertura de sesiones comenzó cuando el secretario legislativo, Víctor Pacheco Fernández, tomó asistencia a los Concejales y posteriormente el titular del Cuerpo, Raúl von der Thusen designó a la Comisión encargada de recibir al Intendente Martín Pérez, la cual estuvo integrada por los ediles Javier Calisaya, Walter Abregú, Pablo Llancapani, y Cintia Susñar.

Posteriormente se realizó el izamiento del pabellón nacional, se cantó el Himno y acto seguido el Presidente del Concejo Deliberante le cedió la palabra al intendente Martín Pérez.

Tras la finalización del acto, el Presidente del Concejo Raúl von der Thusen manifestó que “ha sido un discurso conciso y concreto, es decir, con un par de medidas que el Intendente quiere llevar adelante este año, no realizó promesas que no se pueden cumplir, sino por el contrario explicó que diferentes temáticas que el Municipio va a poder llevar adelante”.

En este sentido dijo que “el Concejo va a tener que trabajar en muchas de estas medidas, dado que se necesitan crear muchas herramientas para poder hacerlo, como por ejemplo el hecho de la obra pública, como así también hemos tomado con mucha responsabilidad lo que ha planteado respecto de la reforma tributaria, teniendo en cuenta que actualmente tenemos una norma muy antigua, que marca la distribución de los tributos de manera lineal, o sea que el que más gana, paga lo mismo que el que menos gana, entonces lo que planteó el Intendente, y es en lo que vamos a trabajar es en redistribuir el presupuesto de manera equitativa, es decir los que más tienen deberán solidarizarse con un poco más de pago, de manera de que los que menos tienen puedan tener acceso a los mismos servicios que hoy quizás no lo tienen, entonces será un tema que tendrá mucha discusión, muchas horas de debate en las comisiones, pero que seguramente lograremos una buena herramienta para que en el presupuesto 2021 exista esta nueva forma de redistribuir los recursos de los riograndenses”.

Con respecto a la obra pública, dijo que “desde el Concejo Deliberante se pueden aportar muchas herramientas, hay una muy importante que es de mi autoría que tiene que ver con participación publico privada, y si bien los tiempos hoy no son los mismos que hace dos o tres años atrás cuando se aprobó este proyecto, quizás modificándoles algunos artículos a esa normativa se podría utilizar”.

También se refirió al tema de la coparticipación que el Intendente hizo mención señalando que “estoy muy ansioso con respecto a este punto, siendo que hoy como Presidente me está tocando administrar estos fondos, y no tengo la disponibilidad liquida como para poder hacer frente hoy a las deudas que ha quedado en el Concejo Deliberante,