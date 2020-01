SE ESPERA LA INTERVENCIÓN DE LA DPOSS PARA PODER CONCLUIR LAS REPARACIÓN DE LA AV. PERITO MORENO

Una parte ya se arregló, pero sigue perdiendo agua en el lado de enfrente, y no se sabe si es un reflujo. Estamos esperando que Obras Sanitarias defina, para poder arreglarlo y no tener que hormigonar dos veces. No lo podemos arreglar si el caño está roto, porque ellos lo tienen que determinar antes y resolverlo. Si está roto el caño del lado de enfrente hay que romper loza nueva y sana, para que puedan reparar el caño de agua. Estamos trabajando con la DPOSS en este sentido”.

Por último, Muñiz Siccardi se mostró optimista en que pronto se puedan concluir las obras, ya que “los paños ya se arreglaron, porque en ese tramo no dependíamos de la DPOSS. Solo está faltando esa parte en la que tiene que intervenir la DPOSS y que por lo tanto todavía no pudimos resolverlo. Ya hemos hecho las presentaciones y esperamos que podamos tener respuesta pronto para poder avanzar. Confío en que las nuevas autoridades van a colaborar para poder encontrar una solución en conjunto y los vecinos puedan disfrutar de la obra concluida. Entiendo que la buena predisposición para encontrar una solución existe, así que estoy confiada en que pronto terminemos la obra”.