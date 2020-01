SALIDAS DE CAMPO Y AL LAGO YEHUIN SON ALGUNAS DE LAS OFERTAS DE TURISMO EN RÍO GRANDE

Entre las propuestas se encuentran “visitas a estancias; caminatas guiadas urbanas por el centro de la ciudad; recorridos por la Misión Salesiana; opciones para ver los cielos de Río Grande y salidas por la ciudad, a través de los bicitours y citytours. También habrá trekking por las reservas naturales urbanas, donde podremos disfrutar de avistaje de aves, salidas a la Isla de los Lobos y muchas opciones más, como salidas a cabo San Pablo o lago Yehuin, que se harán durante los fines de semanas” detalló Alejandra Montelongo, a cargo de la dirección de Turismo municipal.

“Las inscripciones para participar de estas salidas comienzan este martes 7 de enero. Las salidas inician el 13 de enero, y se extenderán durante todo el mes de febrero. Habrá salidas todos los días, de lunes a viernes y también los fines de semana” agregó la funcionaria.

En este sentido, refirió que “estas propuestas que se ofrecen son tanto para los turistas que visitan la ciudad, como para los vecinos de toda la provincia que no hayan podido salir de vacaciones. Hay actividades para todas las edades y en distintos horarios, así todos pueden disfrutar”.

“El programa se realiza conjuntamente con la secretaría de Desarrollo Social ya que, para la inscripción, estamos solicitando un alimento no perecedero, y la secretaría de Cultura, porque durante las actividades para los fines de semana sumamos espectáculos, como ensamble de chelos y guitarras, parejas de tango y mucho más” explicó la directora de Turismo.

Quienes deseen participar de las mencionadas actividades podrán inscribirse desde este martes 7 de enero en la oficina de la dirección de Turismo, ubicada en la plaza Almirante Brown sobre calle Rosales 350, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17, y en la Torre de Agua, de jueves a domingo, de 15 a 20 horas. “Como novedad este año para quienes se inscriban se pide un alimento no perecedero, los cuales serán donados” anunció Montelongo.

“Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 430516 o por las redes sociales a través del Facebook MunicipioRGA”, concluyó.