Qué dijo Stiuso sobre Nisman, Cristina y Beliz en el documental de Netflix

“Para esa fecha, ya tenía todo programado cómo iba a salir mi familia del país. Era una campaña total en contra mía, acuérdese que según la señora Presidenta (Cristina Kirchner) la denuncia la había escrito yo”, resaltó el exespía. Además, se refirió a un mail que Nisman recibió en 2012, en el que lo amenazaban al fiscal y a él de muerte, y atribuyó “al Gobierno” de ese entonces la autoría del mensaje. “Eso fue de parte del Gobierno”, consideró Stiuso, que respondió “sí”, a la pregunta puntual sobre si pensaba que Cristina Kirchner quería matarlo.

El exespía habló para el documental de la plataforma Netflixtitulado “Nisman. El fiscal, la presidenta y el espía”, dirigido por el británico Justin Webstery basado en 60 entrevistas, datos de la investigación judicial y hechos políticos que buscan reconstruir lo sucedido con la muerte del titular de la UFI-AMIA.

La palabra de Stiuso es una de los principales atractivos del documental de seis capítulos, en el que también se destacan las del presidente Alberto Fernández(habló en 2017), la fiscal Viviana Fein, y el fallecido excanciller Héctor Timerman, entre otros.

“Con la creación de la UFI-AMIA empezamos a trabajar juntos (con Nisman). Juntos en la investigación y yo le explicaba cómo era el mecanismo de la matriz y él le daba el formato jurídico, porque él después lo tenía que transformar en prueba”, contó el exagente de inteligencia, que colaboró con el fiscal en la causa del atentado de 1994, ya que previamente había participado en el primer juicio por el episodio que comenzó en 2001 y terminó en 2004.

Stiuso recordó: “Al margen del problema de investigar, estaba el problema de la guerra interna que teníamos para seguir investigándolos y no ceder a las presiones para que fabriquemos una solución (sobre el caso AMIA)“. “Siempre nuestra vida juntos no fue una vida normal, siempre trabajábamos juntos, la pasábamos bien, pero siempre estábamos en la mira de alguien que tenía interés en jorobarnos”, subrayó el ex agente, que también señaló que su “amistad se fue fortaleciendo”. Además, reveló por qué no atendió a Nisman el día previo a su muerte: “No le contesté porque estaba en vibrador (el teléfono).

Aparte de eso, si hubiera escuchado, no iba a hablar con él. Porque usted prendía el televisor y no era Nisman, era Stiuso y su títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, así que lo iba a llamar al otro día, después del Congreso”.

© Proporcionado por Perfil Gustavo Béliz mostrando fotografía de Jaime Stiuso en televisión

El exespía también relató cómo fue su reacción cuando en 2004 el entonces ministro de Justicia,Gustavo Béliz, mostró su fotografía en televisión. “Estaba comiendo en el restaurante a la noche y me avisan que estaba este hombre hablando. Primero me empecé a reír, yo no lo conocía, no tenía trato”, aseguró Stiuso sobre el actual secretario de Asuntos Estratégicos. Y agregó: “Yo vengo saliendo en los diarios acusado de este tipo de cosas desde 1985, para mí es normal. Hoy me siguen acusando de cosas que pasan y no estoy en el servicio”.

En tanto, el exagente contó el motivo de su apodo “Jaime”, y dijo que fue por “travieso”, por el personaje de chistes “Jaimito”. “En Argentina había unos chistes con un personaje que era Jaimito, un chico travieso. Como yo entré al servicio a los 18 años me pusieron el apodo, como chico travieso”, explicó, con una sonrisa.