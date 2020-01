Muerte de Alberto Nisman: cómo cambió el discurso de Cristina Kirchner desde 2015 hasta hoy

El trabajo audiovisual realizado por el periodista inglés Justin Webster cuenta con 6 capítulos que buscan ahondar en la muerte del extitular de la UFI-AMIA. Otro de los entrevistados fue el actual presidente Alberto Fernández, quien en 2015 había sido muy crítico respecto del memorándum con Irán e incluso había criticado la decisión del juez Daniel Rafecas de archivar la denuncia de Nisman por encubrimiento.

En el documental, el ahora jefe de Estado cuenta (en declaraciones recogidas en 2017) que le dijo a Nisman antes de su muerte: “Mirá, el problema que tengo con tu denuncia es que no conozco en qué se funda”. Sobre la muerte del fiscal, Fernández afirmó: “Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado”. Consultado este jueves, el mandataria aseguró al diario Clarín que “hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato” del fiscal​. Y consideró, además, que “lo único que contradice” esas pruebas que dan a entender que se trató de un asesinato, “fue una pericia de Gendarmería que parece carecer de todo rigor científico”.

La relación de Cristina Fernández de Kirchner con Nisman y lo que sucedió en los días previos y posteriores a la muerte del fiscal es uno de los principales ejes de la serie. La postura de la exmandataria y ahora vicepresidenta sobre lo que sucedió esa noche también varió con los años. Luego de que hallaran muerto a Nisman, la exsenadora habló por primera vez del tema en sus redes sociales el 19 de enero de 2015 con un comunicado en el que trataba al hecho de “¿suicidio?”.

“La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos, y consternación en el resto. El suicidio provoca, además, en todos los casos, primero: estupor, y después: interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?”, agregó CFK en el posteo. “En el caso del ¿suicidio? del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no sólo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y por sobre todas las cosas, muy sórdida. La tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina”, recalcó con un posteo en sus redes.

A los pocos días, la entonces mandataria escribió un nuevo texto, titulado “AMIA y la denuncia del fiscal Nisman”, en el que cambió su postura y aseguró que estaba “convencida” de que no había sido un suicidio. “Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible”, afirmó. “¿Por qué se iba a suicidar alguien que siendo fiscal gozaba, él y su familia, de una excelente calidad de vida? Pero además, ¿por qué iba a pedir prestada un arma para suicidarse cuando el fiscal tiene registradas dos armas a su nombre en el RENAR?”, cuestionó, y pidió “que se le otorgue mucha protección al Sr. Diego Ángel Lagomarsino”. Cristina ratificó varios de estos puntos en la cadena nacional que brindó una semana después de la muerte de Nisman, el 26 de enero de 2015, en la que formalizó el envío del proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia al Congreso.

En 2017, ya con Mauricio Macri en la presidencia, Cristina Kirchner se candidateó a senadora nacional y habló del tema en diversas entrevistas. “Di mi hipótesis y la sigo sosteniendo. Lo hice cuando era mi responsabilidad hacerlo. Mencioné la posibilidad de que la muerte no fuera voluntaria“, afirmó el 14 de septiembre en un reportaje a Luis Novaresio en Infobae. La líder de Unidad Ciudadana se refirió entonces al supuesto informe sobre la escena de la muerte del extitular de la UFI-AMIA difundido por Gendarmería: “La Dirección de Criminalística de Gendarmería acaba de desmentir que no es cierto que no es un informe conclusivo y que todavía siguen las pericias”, expresó.

Sobre lo que le ocurrió a Nisman, CFK volvió a apuntar contra Lagomarsino, sin nombrarlo: “Más allá de las hipótesis que pueda hacer, hay muchas. Hay hechos fundamentales. Se conoce el arma que provocó su muerte. Se conoce de quién era esa arma y de qué manera fueron entregados al fiscal y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que tenía cierta vinculación, ya que tenían cuenta a nombre de ambos sin declarar. Por último, esta persona era un furibundo opositor”.

Con referencias al exagente de la SIDE Antonio “Jaime” Stiuso, en 2019, Cristina Kirchner volvió a referirse a la muerte de Nisman en su libro Sinceramente publicado en abril de 2019. “El 19 de enero de 2015, en su departamento, en el edificio Le Parc de Puerto Madero, apareció muerto el fiscal Alberto Nisman, titular de la UFI-AMIA. Ese día, volví a sentir el peso del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina y el rol que jugó y juega esa tragedia en el ajedrez de la política internacional y obviamente, también, en el de la política nacional”, contó en las páginas 490 y 491.

“Repasemos: una persona que desde el año 1972 estaba en una oficina central del aparato de inteligencia argentino, como el control operacional de la SIDE, es removida de su cargo contra su voluntad por orden de la presidenta a mediados de diciembre de 2014 y, 34 días más tarde, el único fiscal de la UFI-AMIA que era su alter ego en esa causa aparece muerto en su departamento, inmediatamente después de denunciar a esa misma presidenta por encubrimiento del atentado a la AMIA”, agregó.

La actual vicepresidenta volvió sobre la hipótesis del suicidio entre las páginas 508 y 511. “En septiembre de 2018, el abogado y periodista Pablo Duggan -de inexistentes vínculos con nuestro espacio político…- publicó una investigación que llamó ¿Quién mató a Nisman? En sus más de 400 páginas Duggan sentó posición sobre cómo y por qué murió el fiscal”, dijo. “(Duggan) revela el nulo sustento de su denuncia sobre que mi gobierno buscaba con el Memorándum de entendimiento con Irán la impunidad del atentado a la AMIA y refuta las pericias asentadas en la causa la idea de que Nisman habría sido asesinado”, continuó, y concluyó: “Con respecto a la muerte del fiscal, Duggan tomar partido sobre la teoría del suicidio… No puedo dejar de preguntarme, con la publicación de esta investigación basada en la lectura minuciosa de la causa judicial, si la hipótesis del homicidio quedó debilitada“.

AB/FF