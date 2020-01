La asociación Manekenk denuncia travesías 4X4 en Península Mitre

FORMULAMOS DENUNCIA – SOLICITAMOS

Señor Fiscal:

Quienes suscribimos, Nora B. Loekemeyer, DNI 12714025, en

representación de Asociación Manekenk; Adolfo Mario Agustín Imbert,

DNI 18444071, en representación de Asociación Civil Conservación de

Península Mitre y Ana Prado Padró, DNI 33484603, en representación de

la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego ,

constituyendo domicilio en Hipólito Irigoyen 2260, en esta ciudad ; nos

presentamos respetuosamente ante el Sr. Fiscal y decimos:

OBJETO

Amparados en los derechos que como habitantes de este territorio

nos asisten y que se encuentran regulados por los arts. 41 de la CN y cctes., en

adhesión a los principios de sustentabilidad, precaución, prevención,

utilización racional, de equidad intergeneracional, progresividad y

responsabilidad, y en función a la conducta tipificada por los arts. 183 del

CPPN y cctes.; venimos mediante la presente a formular denuncia y promover

una investigación penal contra Adrián Noguera (DNI 17623903), Aylen

Noguera (DNI 42022539), Walter Ricardo Noguera (DNI 14026111), Ivar

Javier Zabala (DNI 24153593), Mario Bernardo Jones (DNI 12058112),

Marcelo Javier Alaniz (DNI 18508621), Alejandra Gabriela Waigandt (DNI

26612458), Oscar Reglero (DNI 12342070), Ricardo Antonio Viti (DNI

11574777), Raúl Eugenio Pieroni (DNI 17500912), Sergio Eduardo Parodi

(DNI 23781683), Javier Álvarez Lines (DNI 12792996), Rubén Jorge

Papotti (DNI 16203126), Víctor Jose Ferreiro (DNI 04744504), Facundo

Ferreiro (DNI 44206543), Héctor Nemesio Silva (DNI 16986363), Gabriel

Agustín Silva (DNI 44558558); y todos aquellos que resulten penalmente

responsables en calidad de autor, coautor y/o participes de los hechos que a

continuación se relatan.

HECHOS

El pasado jueves 9 de enero de 2020, tomamos conocimiento que

un grupo de personas a bordo de nueve vehículos de gran porte y de doble

tracción realizaría una expedición en el área fiscal denominada Península

Mitre, partiendo desde Estancia María Luisa con destino a Cabo San Diego.

En consecuencia, y con conocimiento del daño que esta actividad

podía generar en la región, hicimos saber esta circunstancia a la Secretaria de

Ambiente y a las máximas autoridades de gobierno de la provincia .

En el día de la fecha hemos recibido fotografías y videos que

fueron realizados en el lugar por habitantes de esta provincia. En las

imágenes se observa un grave daño sobre el turbal, la vegetación y el

delicado suelo del área, en donde las huellas que se ven son compatibles

con rodados de gran porte como los citados en el párrafo precedente.

También sabemos que estas personas continúan en la región y

que planean regresar en los próximos días, incrementando aún más impacto

que provocaron, al utilizar estos vehículos durante el trayecto de vuelta (fecha

estimada de retorno a la Estancia María Luisa: 28 de enero del cte.) .

FUNDAMENTOS

Península Mitre tiene una extensión de más de 500.000 hectáreas,

entre el área marina y terrestre, donde podemos encontrar: el 80% de los

turbales existentes en la provincia , bosques nativos que por sus

características especiales albergan una importante biodiversidad, especies

endémicas de la flora y fauna fu eguina, algunas en peligro de extinción como

el zorro colorado fueguino, la nutria de magallanes o chungungo, el lobito de

río o huillín y cauquén cabeza colorada, otras consideradas vulnerables, como

carancho austral, chorlito blanco y remolinera antártic a. Además, es el hábitat

de una variada vegetación marina bentónica, con grandes extensiones de

bosques de algas pardas, que constituyen refugio y área de alimentación de

diversos invertebrados, peces, aves y mamíferos marinos. También es una

región con un gran valor geológico y paleontológico, con fósiles de 40 millones

de años de antigüedad, que cuenta con importantes testimonios etnográficos y

arqueológicos de los pueblos originarios, así como de la llegada y presencia de

los pobladores no nativos y de l a historia de la navegación del Atlántico Sur,

declarados en su totalidad Patrimonio Histórico Provincial y otros sitios

históricos declarados a nivel nacional como: Bahía Buen Suceso (Lugar

Histórico Nacional. Decreto Nacional 3806/84), Cuevas de Gardiner (Lugar

Histórico Nacional. Decreto Nacional 3806/84), Caleta Falsa (Monumento

Histórico Nacional mediante Decreto N° 64/99).

Debe resaltarse que, por las características del área, el daño

ambiental ocasionado al patrimonio de la comunidad es grave e

irreparable. Lo cierto es que la zona no posee caminos habilitados para el

tránsito de vehículos, razón por la cual necesariamente la circulación se hace

por la turba. Este ambiente, caracterizado como humedal, presenta una alta

fragilidad y se halla delimitado como zona A-2 según el régimen de protección

de turberas (Resolución N° 401/11 S.D.S. y A.), en la cual se prohíben las

actividades que involucren la destrucción y/o degradación irreversible de las

mismas. Además, la Ley Nacional N° 2 3919 que ratifica la Convención de

Ramsar, dispone en su artículo 4to. que “ cada parte contratante fomentará la

conservación de los humedales(….) y tomará las medidas adecuadas para su

custodia”.

En ese sentido, la provincia tiene a su cargo la gestión y uso

sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales que cumplen

una función esencial en materia de control de crecidas e inundaciones,

protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y

agentes contaminantes.

Al respecto, la CSJN en un reciente fallo que aborda precisamente

un conflicto relacionado con humedales, destacó que no sólo son de aplicación

los principios de política ambiental en general, sino también en especial el

principio precautorio y dos principios novedosos: el principio “in dubio pro

natura” (Declaración de UIC, Congreso Mundial de Derecho Ambiental,

Río de Janeiro, 2016) y el principio “in dubio pro aqua” (8° Foro Mundial

del Agua, Brasilia, Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, 2018 ,

Naciones Unidas/ UICN) -ver CSJN Expte. N° 714/2016/RH1 “Majul Julio

Jesús c/ Municipalidad de pueblo General Belgrano s/ acción de amparo

ambiental”).

Desde la década del 80, distintos habitantes de Tierra del Fuego

promueven acciones para proteger el área, a través de campañas organizadas

por el Museo del Fin del Mundo, científicos del CADIC (Centro Austral de

Investigaciones Científicas del CONICET) y ciudadanos comprometidos con la

conservación y el cuidado de una región que, como verá, constituye un

ecosistema único tanto por su diversidad biológica, sus valores arqueológicos

y geológicos, como por ser el testimonio de la historia de nuestros antepasados.

En el año 2002, el Poder Ejecutivo Provincial, con la

participación de las distintas organizacione s públicas y privadas de la

provincia, presentó ante la legislatura local el primer proyecto de ley para

declarar a Península Mitre como Área Natural protegida. Hace 18 años que la

comunidad de Tierra del Fuego está esperando que sus representantes

tomen una decisión al respecto.

El 1° de junio de 2019, la comunidad de Tierra del Fuego de

manera autoconvocada y con la certificación de una escribana p ública,

proclamó a Península Mitre como Área Natural Protegida , constituyendo

esta acción una declaración formal del compromiso del pueblo con su tierra,

aun cuando no haya sido sancionada una ley que la proteja.

Ahora bien, lo dicho evidencia el inconmensurable valor natural,

arqueológico, cultural e histórico que tiene el territorio de Península Mitre

para la población de Tierra del Fuego y para los habitantes de la república. Por

lo tanto, el hecho denunciado no puede ser pasado por alto, máxime cuando los

vehículos continúan actualmente en la región, es decir que el d año está

ocurriendo en este preciso momento y debe detenerse en lo inmediato , luego

de lo cual habrá que aplicar las normas que correspondan para atribuirles a las

personas denunciadas la responsabilidad penal adecuada al tipo de delito que

configura el hecho aquí narrado.

En ese sentido, y sin perjuicio de la calificación legal que

finalmente recaiga sobre este hecho ilícito, consideramos que hay elementos

suficientes para entender esta conducta encuadra dentro de lo que tipifica el

art. 183 del CPN o el inc. 4 del art. 184 del mismo ordenamiento, en cuanto

sanciona el daño agravado en despoblado y en banda, lo cual se ajusta a este

extremo ya que el suceso está ocurriendo en tierras fiscales, propiedad del

Estado provincial que es titular dominial de l os recursos dentro de la

jurisdicción de la provincia (art. 124 de la CN) y por lo tanto también se está

menoscabando el derecho a un ambiente sano y a la biodiversidad que consagra

nuestra constitución.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Se acompaña la siguiente prueba y documentación:

– Resolución SDS y A N° 401/2011 con Anexos I y II;

– fotografías tomadas en Península Mitre en donde se pueden ver

los daños denunciados ocasionados en el humedal;

– copia de la escritura N° 263, en la que se constata la realización

del acto público llevado a cabo el 1° de junio de 2019 en los

términos relatados y que está conformada por: el cuerpo de la

escritura, el documento firmado por quienes estuvieron

presentes en el acto, del proyecto de ley que aún no fue tratado

por la legislatura y fotografías que ilustran el evento.

– adhesiones de organizaciones locales y de instituciones

nacionales y provinciales al acto público a través del cual se

proclamó a Península Mitre como Área Natural Protegida

conforme la escritura adjunta .

PETITORIO

Por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Sr. Fiscal:

1) Se tenga por formulada la presente denuncia.

2) Se dé intervención al Juzgado de Instrucción del Distrito

Judicial Sur de turno y se habilite la feria judicial dada la urgencia del caso y

el daño actual que está ocurriendo, así como también que se arbitren los medios necesarios para detenerlo en lo inmediato.

3) Se instruya la causa a efectos de investigar la presunta comisión

de los delitos de acción pública que se desprende n de esta denuncia, sin

perjuicio de la calificación legal que en definiti va corresponda.

Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA