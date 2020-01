Hebe de Bonafini le pidió a Alberto Fernández la liberación de Amado Boudou

n las últimas horas, Hebe de Bonafini le pidió al mandatario electo Alberto Fernández que libere a Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación y quien actualmente cumple su condena por la causa Ciccone desde el penal de Ezeiza.

Entre sus últimas declaraciones, en diálogo con programa Siempre es Hoy (Somos Radio AM 530 y Cítrica Radio), Boudou ratificó su inocencia y consideró: “Lo único que hice fue defender desde mi ideología a las argentinas y argentinos”.

Hebe de Bonafini y Amado Boudou | Foto: NA

“Miro para atrás y veo lo que fue el montaje de mi detención. En todas las detenciones salen con la cabeza tapada por una campera; en mi caso montaron una foto desde el Ministerio de Seguridad para que eso saliera como un trofeo de caza. Son cosas dolorosas, pero a mí no me iban a sacar con la cabeza gacha porque soy inocente; lo único que hice fue defender desde mi ideología a las argentinas y argentinos, particularmente a las jubiladas y jubilados, y formar parte de un gobierno que no tiene nada que arrepentirse”, manifestó el ex vicepresidente.

Con el objetivo de obtener la liberación de Boudou, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo difundió un comunicado titulado “Hablemos claro” en el que se dirigió al mandatario nacional, Alberto Fernández.

Recientemente, Fernández se reunió con organismos de derechos humanos, encuentro del que no participó Bonafini. Allí el presidente sostuvo que en la Argentina “no hay presos políticos sino detenidos arbitrarios”, lo que molestó a la titular de “Madres”.

“Amado Boudou es un preso político. Un funcionario que se la jugó cuando le quitó a los bancos el gran negocio de las AFJP”, consideró, al tiempo que indicó que por ese motivo “se ganó el amor de muchos y el odio de otros”.

Comunicado de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo | Fuente: Twitter @PrensaMadres

“Nos da un poco de vergüenza que en democracia tengamos que hablar de presos políticos; o detenidos arbitrarios, como dijo el señor presidente”, sigue el texto. “Por eso, señor presidente, debe decidir de qué lado está: si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos“, manifestó.

“Es sencillo, sólo le pido eso”, concluyó la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Finalizado el comunicado fueron agregados dos “posdatas” con las definiciones de “detenido” y “arbitrario”.

