Concejal Hugo Martínez: “Vamos a acompañar este programa para la mujer emprendedora”

Río Grande.- El concejal Hugo Martínez acompañó la presentación del programa para mujeres emprendedoras por parte del intendente Martín Pérez en el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ de esta ciudad.

“La situación de la mujer después de estos cuatro años de políticas negativas amerita que se le brinde un respaldo en todos los órdenes, dado que es la que más responsabilidades adquiere en el seno de la familia, por la conexión con los hijos, por la formación de nuestra sociedad en términos generales”.

“Me parece muy importante contener a las mujeres en Río Grande a través de este programa de emprendimientos que es muy importante”.

En ese sentido aseguró que “acompañaremos este programa en el seno del Concejo Deliberante y no solo hablo desde lo particular, sino por lo que he charlado con el resto de los concejales es visto con buenos ojos esta iniciativa”.

Finalmente resaltó que “no podemos hablar de justicia social sino consagramos los derechos de las mujeres por eso celebramos esta propuesta del intendente Martín Pérez y de la Secretaría de la Mujer por él impulsada”.