Alberto Fernández: “Se quejan que pagamos menos que en París, pero no tenemos los sueldos de París”

Por Armando Cabral

Mart 14/01/2020.- A poco más de un mes de haber asumido la Presidencia, Alberto Fernández dialogó con Gustavo Sylvestre en C5N y se refirió a as distintas visiones sobre las tarifas: “Dicen: pagamos menos que en París, pero no tenemos los sueldos de París”. Y señaló también: “Tenemos que entender que la lógica que imperó hasta acá no puede seguir existiendo”.