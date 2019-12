Temari: “Bertone dice reivindicar la democracia pero fue el primer gobierno democrático en intervenir un instituto docente y recicló integrantes de la dictadura como funcionarios”

Mart 10/12/19.- El ex candidato a diputado nacional de Consenso Federal, profesor Fernando Temari, se refirió al asueto dictado por la ex gobernadora Rosana Bertone para este martes 10 de diciembre con motivo de la asunción del presidente electo, Alberto Fernández. “Cita en algunos párrafos de la fundamentación la vinculación de la democracia y los derechos humanos o la necesidad de celebrar la asunción del nuevo presidente como una ocasión para reafirmar el valor de la democracia, pero su gestión se caracterizó por todo lo contrario, siendo el primer gobierno democrático desde 1983 que intervino instituciones de educación superior como el IPES de Ushuaia, reciclar antiguos integrantes del batallón de inteligencia 601 como funcionarios del Ejecutivo o perseguir a trabajadores por pensar y expresar críticas contra el gobierno fueguino”, analizó.

Temari afirmó que en educación “es donde más se evidenció en qué consistía el gobierno de Bertone. Cuando en pleno acampe de 2016 trabajadores iniciaron actividades para recaudar fondos de compensación a docentes que hacían paro y sufrían descuentos, la primera reacción del Ejecutivo fue ir a impedir que funcionen las actividades solidarias de docentes. Cuando convoca a sindicatos amigos como fuerza represiva también en 2016 para desalojar la Planta Orión, el Gobierno muestra que usa fuerzas parapoliciales para hacer el trabajo sucio que ellos no estaban dispuestos a hacer. Cuando intervienen el IPES ‘Florentino Ameghino’ aduciendo irregularidades que no sólo no resuelven sino que las profundizan, lo único que consiguen es obtener el reconocimiento de ser el primer gobierno democrático en intervenir políticamente instituciones de educación superior, algo que hasta el momento sólo habían impulsado dictaduras como la de Juan Carlos Onganía en la tristemente célebre Noches de los Bastones Largos”.

Por último, “si bien me parece que el 10 de diciembre es una fecha importante para la democracia argentina, no podemos olvidar algo muy básico: la democracia la construimos entre todos y no con fechas y asuetos sino con acciones concretas en cada día que nos toca gestionar o ser espectadores de este gran acto que es la democracia. Merecemos los fueguinos un gobierno democrático. Y cualquier gobierno democrático que se precie de tal lo hará sin asuetos sino escuchando la voz del pueblo, convocando audiencias y escuchando críticas, sin esperar iniciativas en plataformas virtuales como Change.org para concretar acciones. En resumen, un gobierno auténticamente democrático en la práctica diaria”.