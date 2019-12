SESIÓN ESPECIAL Mauro Coronel juró como concejal

Río Grande.- A través del decreto N° 284/2019, el Presidente del Concejo Deliberante Alejandro Nogar le tomó juramento como concejal a Mauro Coronel, quien ocupará la banca hasta el día sábado a las 11 horas.

Cabe recordar que ante la renuncia de la concejal María Eugenia Duré, quien asumió como senadora nacional por la provincia este último martes, Mauro Coronel ingresó al Concejo Deliberante una misiva en la cual señala que “ante la renuncia de la concejal Duré, se proceda a tomarme juramento en cumplimiento de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal”.

Es preciso remarcar que Mauro Coronel durante las elecciones del 2015 iba como tercer candidato a concejal del FPV. En dicha resultaron electos como concejales María Eugenia Duré,y Miriam Mora para el período 2015-2019.

Luego del acto, Mauro Coronel explicó que solicitó que se le tome el juramento de rigor en virtud de que “creíamos que había que mantener la institucionalidad y como no éramos convocados decidimos hacer la solicitud”.

Y reconoció que el acto “es una satisfacción no sólo personal sino también del grupo de trabajo y los compañeros de la Agrupación “La 17” que siempre trabajamos para esto y vamos a seguir haciéndolo ya no para que sea solo un día sino por cuatro años”.

Y reiteró que su interés era “preservar la institucionalidad del Cuerpo porque no queríamos que quede un antecedente de que no se convoque a un concejal cuando queda una banca vacante y cualquiera que hace política política tiene el sueño no solo personal sino del conjunto de ocupar un lugar”, señaló para indicar sus aspiraciones en la Jura.