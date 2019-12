Representantes de SUTEF y CTA Autónoma TDF se hicieron presentes en la sesión especial de la Legislatura.

Las representantes de los trabajadores y trabajadoras activos y pasivos, expresaron que hay que garantizar el pago en tiempo y forma de los haberes y recuperar el 82 % real.

En una extensa y precisa exposición sobre la deuda histórica, manifestaron que el problema de fondo, y que no se está teniendo en cuenta, es que las leyes 278, y 460 y los paquetes de leyes de Bertone garantizaron el saqueo a la Caja por parte del Estado. Plantearon que no hay una emergencia previsional, que en todo caso es el Estado el que está en emergencia, por lo cual solicitaron que no utilicen el término “emergencia” en el texto del artículo 1. Además se solicitó que el estudio actuarial esté a cargo de los vocales electos. También se advirtió para que retiren el artículo que modificaba las edad de la pensión para hijos e hijas.

Por otro lado, nuestras representantes destacaron que están de acuerdo con recuperar deudas y fondos para la Caja.

Al regresar del cuarto intermedio, se aprobó la ley cambiando el nombre de la misma cambiando la palabra “emergencia” por “sustentabilidad”.

También se eliminó el artículo que daba sólo al presidente la responsabilidad sobre el estudio actuarial y se eliminó el artículo que modificaba la edad de hijos e hijas en las pensiones.

Con respecto a la Ley de Emergencia de la Infraestructura Educativa, el sindicato había presentado un informe detallado a todos los bloques sobre el estado de los edificios escolares de toda la provincia.

La Ley fue aprobada por unanimidad.