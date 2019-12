Juan Carlos De Pablo: “Alberto Fernández repite el mismo pecadito de Macri”

El doctor honoris causa de UCEMA opinó que “lo único que aprendimos” del mensaje brindado este miércoles en el Palacio de Hacienda “fue el ‘método Guzmán'”. “Fue una presentación en sociedad de alguien que hasta hace pocas semanas trabajaba en una universidad y ahora tiene que ponerse el traje de ministro. ‘Hay un programa integral’, bárbaro, ‘pero lo voy a dar a conocer por escrito’, 14 veces dijo ‘por escrito’. Me da la impresión, no lo conozco, pero es típico de estas situaciones donde tenés que dejar trabajar en un ámbito para pasar a otro muy diferente y consiguientemente estás con temores”, sostuvo al ser entrevistado por Luis Novaresio en Radio La Red.

Para De Pablo, Guzmán “está probando cómo funciona”. “Aprendí mucho más de lo que puede pasar con la política económica en el discurso presidencial que con la primera presentación del ministro de Economía. Pero démosle tiempo”, comentó sobre el nuevo ministro.

No obstante, el integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas lamentó que Fernández “repite el mismo pecadito de Macri: varios ministros” a cargo del área económica. Es que Guzmán se enfocará sobre todo en la renegociación de la deuda y compartirá gabinete con Matías Kulfas, a cargo del Ministerio de Producción, una cartera que se considera encargada de la “economía real”. “Y encima (el presidente) anuncia la creación de un Consejo Económico y Social que, no me canso de repetir, tiene muy poco que ver con el Consejo de asesores económicos del presidente de Estados Unidos. No entiendo por qué (repite) algo que no anduvo con Macri, lo dije desde el primer día”, cuestionó.

De Pablo consideró que el discurso del líder del Frente de Todos fue “muy significativo”. “Primero: de 60 minutos, los 30 primeros dedicados a la economía. Quiere decir: al presidente le calienta. No solo habló de la herencia recibida, todos los políticos hacen eso, sino que se metió en el plano de los instrumentos. Acá hay pistas, les doy tres o cuatro. Primero: da toda la impresión de que este enfoque económico va de abajo para arriba: primero están los que no comen, después los que comen poco, después los que trabajan en el mercado formal. Segundo: quiero aplicar instrumentos no convencionales. Cuando dice que va a haber masivos créditos no-bancarios. ¿Quién los puede dar? El Estado. El ministro (de Desarrollo Social, Daniel) Arroyo dice ‘vamos a hacer crédito para microemprendimientos con una tasa de interés del 2% anual’. En un país con inflación del 50% anual, hay que ver cómo se va a administrar, o terminan en becas. En el discurso presidencial tuviste muchas más pistas que en la conferencia de prensa de Guzmán”, analizó.

Sobre el reperfilamiento de la deuda, el economista aseguró: “La pregunta es cómo te vas a plantar, primero frente a los argentinos, después frente a los tenedores de títulos, después frente al Fondo Monetario Internacional, vos tenés que sentarte y decir ‘lo que pensamos hacer es esto’“. “A mí me gusta la contundencia. Se anuncia que se va a mandar tres leyes de emergencia al Congreso, primero quiero ver qué son. Cuando los Kirchner prorrogaron la emergencia económica fue para usar poderes discrecionales”, comentó luego.

De Pablo dijo que no tiene idea cuánto tiempo se mantendrá el cepo, pero destacó que “la capacidad de aguante que tiene una argentina es fenomenal” y desaconsejó eliminarlo de un día para el otro. “La eliminación del cepo no puede ser una unilateralidad. Si vos hoy escucharas al presidente del Banco Central decir que elimina el cepo, esto quiere decir que desayunó con whisky, entonces por las dudas salgo rajando y compro dólares”, concluyó.

FF