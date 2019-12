Juan Carlos Arcando:”Nunca pensé que había gente con tanto odio”

El vicegobernador de la provincia y asumido gobernador por 9 días ante la renuncia de la ex gobernadora Rosana Bertone se refirio a esa instancia que le toco vivir y dijo en el programa de Mario Tolosa “el Correo de los sábados”, que nunca imagino que habia gente con tanto odio como para no soportar que un militante que viene desde abajo haya asumido esa responsabilidad en el marco de la institucionalidad”.

“Me denigraron, dijo Arcando, pero yo no tengo odio, en mi mochila llevo amor por este pueblo que tanto me dio y la tarea era facilitarle la transición al Gobernador Melella que dispuso de 3 días para acercar todo lo que se requería por parte de las autoridades electas”.

“Yo entiendo que al gobierno le tiene que ir bien, sea municipal o provincial, yo no pongo palos en la rueda a nadie y por eso es lamentable que la ex gobernadora haya tenido este tipo de actitudes”.

Finalmente y respecto de su paso por la gestión anterior y en un resumen de estos 4 años, “desde la gestión lo veo positivo, señaló, pero algunos funcionarios no estuvieron a la altura de las circunstancias, se manejaron con soberbia, se creyeron seres superiores se alejaron de la gente, se trabajo en todas las áreas, en algunas cosas se llegó tarde pero hay que ver como se recibió el gobierno, pero algunos se achancharon en la gestión y se olvidaron de algo muy importante el contacto con el vecino, yo no me hago cargo de eso porque estuve en contacto, hable con las asociaciones intermedias, con la gente que es la que transmiten los errores, pero cuando trasmitía eso, no me escucharon quede fuera de la gestión, nunca me escucharon y por eso perdimos las elecciones”.

Arcando dijo que por ahora se tomara un descanso y luego analizara los pasos a seguir, agradeciendo a los medios y dejando en claro que nunca se negó a una nota, y siempre estuvo a disposición de quienes le solicitaban su opinión.