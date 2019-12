Gustavo Melellla, “el año que viene tenemos que pagar casi 8000 millones de pesos”.

El gobernador de la provincia, en dialogo con la prensa confirmó que se retiró el polémico proyecto de ley de Emergencia Económica, pero aclaró que la situacion es muy complicada, “El año que viene tenemos que pagar 8000 millones de pesos, y hay que cumplir con muchos compromisos, las escuelas están destruidas y eso hay que solucionarlo, por eso decidimos armar una ley consensuada y si yo hubiera sido intendente seguramente hubiera reaccionado como lo hicieron los intendentes, pero no hubo tiempo de dialogar previamente con ellos, no teníamos información, el lunes tenemos reunion con los distintos gremios y lo mismo con los legisladores. Si hubiéramos tenido 6 meses hubiera habido consenso, pero tuvimos 3 días de acceso a la información, que nos facilitó Juan Carlos Arcando dejaron 8000 millones de pesos y hay que lidiar con todo eso”.

En cuanto al futuro Melella dijo que va a seguir trabajando codo a codo con los tres intendentes, y no pensar que estoy arriba de una topadora que se lleva todo por delante. Es lo que nos pide el presidente a todos, y volver a encausar el dialogo.

En cuanto a como encontró la administración publica, señaló”llevamos un día y hoy los ministros se pasaron el día apagando incendios, pero el gobierno saliente dejo las cosas muy complicadas, no hay avance sobre los municipios, ya no está eso en la ley y no va a ocurrir”.

Finalmente y en respecto a la planta política Melella sostuvo que la redujo el 50 % con respecto a lo que había dejado el gobierno anterior y que en los próximos días

se reunirá con los intendentes.