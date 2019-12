Facebook: Otra noticia falsa sobre supuesto acuerdo entre Melella y Arcando para descongelar salarios de planta política.

El propio Arcando le respondió en declaraciones radiales, y desmintió rotundamente todo lo dicho por su ex compañera de fórmula negando haya ningún tipo de acuerdo y que las decisiones fueron tomadas por el, aunque desde el gobierno electo no se dijo nada al respecto, ni sobre este ni sobre ninguno de los temas escandalosos de los últimos días, como el vaciamiento de la secretaría de Hidrocarburos, el pago de dos millones de dólares por la compra de un casino o contratación de obras públicas millonarias

UNA SITUACIÓN LAMENTABLE

El aumento que prometió el gobernador electo Gustavo Melella era para los empleados, no para los funcionarios políticos. Cuando decidí congelar mi sueldo y el de mi gabinete fue con la idea de que los sueldos políticos guardaran una proporción más justa con el de los trabajadores.

Es lamentable que quien me acompañó como vicegobernador por 4 años se preste a este tipo de acuerdos a espaldas de la gente. También es lamentable que Tierra del Fuego vuelva a ser noticia en los medios nacionales por el bochorno de jurar con bastón y banda para una transición de 8 días.

Arcando me acompañó en la fórmula a gobernador y vice, pero luego decidió abandonar el Frente de Todos para ir como candidato a senador por otro espacio. Uno nunca conoce el alma de la gente. Estas acciones no hacen más que confirmar que sólo lo mueve el interés personal y su enorme vanidad.

Extracto de la cuenta personal de Facebook de la ex gobernadora publicado hoy