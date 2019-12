Bertone insiste con su pelea luego de la aplastante derrota y a la distancia chicanea y divide.

Lun 23/12/19.-La ex gobernadora y actual diputada nacional, Rosana Bertone, dijo estar cansada de que desde el inicio de la nueva gestión al frente del Gobierno Provincial la “usen como chivo expiatorio de los errores que ellos mismos están cometiendo”, y agregó “y ahora, con una actitud totalmente cargada de misoginia, me quieren mandar a callar.”

Además, la Diputada nacional fue contundente al señalar “yo no fui la que envió la Ley de emergencia a la legislatura provincial, la que, cabe aclarar, fue rechazada por la mayor parte de la sociedad, los intendentes, los legisladores y referentes sociales y políticos de Tierra del Fuego”, y expresó “ahora resulta que Bertone es la culpable de que se haya tenido que retirar el tratamiento de la ley que rechazó abierta y públicamente casi toda la sociedad fueguina.”

“No me voy a callar si mienten con relación a nuestra gestión, ni tampoco si en algo estoy en desacuerdo”, señaló Bertone y agregó “estos que me critican a mí son los mismos que en la campaña decían no importa a qué presidente votás porque todo les daba lo mismo. Para el actual gobierno votar a Macri o a Alberto Fernández era lo mismo, no nos olvidemos.”

“Tienen la suerte de que hoy hay un Gobierno nacional que defiende el federalismo y que va a ser justo con las provincias, y eso va a ser así muy a pesar de ellos que les daba lo mismo que estuviera uno u otro.”

“En vez de mandarme a callar, Melella debería empezar a gobernar”, concluyó.

Es llamativo que la ex mandataria haya olvidado que dejó tierra arrasada, deudas, desempleo, hospitales vacíos, escuelas destruidas, sueldos congelados y un malestar social pocas veces visto, que desemboco en una derrota electoral histórica por mas de 20 puntos.