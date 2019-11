Tierra del Fuego La justicia proclamó a senadores y diputados electos el 27 de octubre

Ushuaia.- El acto protocolar, realizado esta tarde en la ciudad de Ushuaia, contó con la presencia de la mitad de los funcionarios que asumirán sus cargos en diciembre, ya que el resto envió representantes para recibir los certificados judiciales.

Uno de los ausentes fue el actual diputado Matías Rodríguez, que asumirá como senador en representación del Frente de Todos, mientras que sí estuvo su compañera de lista, la actual concejal de la ciudad de Río Grande María Eugenia Duré que también ocupará una banca en el Senado.

Por Juntos por el Cambio, participó de la ceremonia el senador electo Pablo Daniel Blanco, actual legislador provincial e histórico dirigente del radicalismo fueguino.

Entre los diputados electos, otra de las ausencias llamativas fue la de la actual gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, quien realiza gestiones en Buenos Aires y no pudo asistir al acto.

Bertone, que perdió sus chances de ser reelecta en junio de este año, encabezó la lista de diputados por el Frente de Todos, una alianza que a nivel local se constituyó entre el Partido Justicialista y el kirchnerismo.

A su vez, quien recibió su diploma de diputado electo fue el dirigente del PRO Federico Frigerio (primo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio) primer candidato de Juntos por el Cambio en los comicios de octubre.

En cambio, quien tampoco se presentó a la ceremonia fue la ex senadora Mabel Caparrós, ahora diputada electa por la alianza “Vamos todos a vivir mejor” que responde al gobernador electo fueguino Gustavo Melella.

El sector de Melella también apoyó a la fórmula presidencial del Frente de Todos pero fue a las elecciones con “boleta corta”, es decir solo con candidatos a senadores y diputados.

“Para mí es muy importante la responsabilidad de representar a la provincia a partir del 10 de diciembre. En mi caso no pertenezco al espacio político del gobernador electo, pero creo que uno va a representar a la provincia, y en ese sentido trabajará por todo lo que necesite Tierra del Fuego”, aseguró Blanco a Télam.

El senador electo por Juntos por el Cambio dijo que desde su bancada aguardarán los proyectos que envíe el nuevo gobierno nacional, “como el presupuesto que probablemente se tratará antes de fin de año, y todos los que hagan falta analizar en el marco de una oposición constructiva”, agregó.

En tanto, la senadora electa Duré dijo que el país inicia una nueva etapa caracterizada por una “situación económica muy difícil”, en la que “todos, más allá del espacio político al que pertenecemos, tendremos que hacer un gran esfuerzo”, señaló.

La referente del Frente de Todos sostuvo que desde el Congreso trabajarán para “devolverle derechos a la ciudadanía y recuperar el empleo”, en especial “en la ciudad de Río Grande que ha perdido miles de puestos de trabajo durante la gestión del presidente Mauricio Macri”, puntualizó.

“No lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos el acompañamiento de todos los sectores políticos y sociales”, insistió Duré.

Los tres diputados de Tierra del Fuego que finalizan su gestión a fin de año son Analuz Carol y Matías Rodríguez, del Frente para la Victoria, y Gastón Roma del Pro.

Por su parte, los tres senadores del distrito que concluyen sus mandatos son Miriam Boyadjian del Movimiento Popular Fueguino, Julio Catalán Magni y José Ojeda del Frente para la Victoria. (Télam)