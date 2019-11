The Lunatic: El espíritu de Floyd sobrevoló la Casa de la Cultura.

Lun 18/11/19.- No es sencillo ponerse en los zapatos de una banda legendaria, que creo un estilo de música especial o espacial, llámenlo ustedes como quieran, lo cierto es que este domingo en la Casa de la Cultura sobrevoló el espíritu de Pink Floyd. The Lunatic dio un show tremendo y se fueron aplaudidos de pie por el público que colmó la Casa de la Cultura.

Esto se debió a la presencia sobre el escenario de The Lunatic, una banda de Ushuaia cuyo objetivo es disfrutar la música que Syd Barret, David Gimour, Nick Manson, Richard Wright y Roger Waters, esa maravillosa historia que comenzó en 1965 y se sigue manifestando hoy a través de cientos de millones de discos, el mas vendido The Dark Side of The Moon”, el lado oscuro de la luna, ese disco vino a presentar The Lunatic en su tributo a una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos y logró que el publico que colmo la casa de la cultura los aplaudiera de pie.

Los músicos que integran “The Lunatics”, son: Coros: Romina Luchini, Andrea Fagundez y Mónica Tisera; Piano, teclados, samples y efectos: David Mallea; Guitarra y voz principal: Rodrigo Loj; Segunda guitarra y voz: Antonio Almonacid; Bajo y voz: Sebastián Ferrari; Saxo: Gustavo Ozan y Batería: David Viera. La producción general está a cargo de David Viera, producción artística: Rodrigo Loj y escenografía: Carina Gavalda y Fernando Viera.

Una banda de Tierra del Fuego, que suena muy bien, que tiene una excelente calidad de luz y ambientación y que disfruta de lo que hace. Dos horas parecieron nada y seguramente los volveremos a ver porque no todos los días se tiene acceso a un show como este en este lugar del planeta.

A quienes hemos vivido la vida con Pink Floyd nos pareció un mimo al alma y mas que merecido homenaje que seguramente Mason y Wright les estarán más que agradecidos.

Absolutamente recomendable.