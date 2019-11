También sancionaron Cultivo de Cannabis, y la creación de ‘Río Grande Activa Sociedad del Estado’ El Concejo Deliberante aprobó de forma unánime el Presupuesto 2020

Río Grande.- Este martes se llevó a cabo la IX y última Sesión Ordinaria del año en la que los Concejales analizaron una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales como así también por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La Sesión fue presidida por el Presidente de la institución, concejal Alejandro Nogar, de la cual también participaron los concejales Verónica González, María Eugenia Duré, Miriam Mora, Laura Colazo, Paulino Rossi, y Raúl von der Thusen.

De la sesión también participaron los concejales electos Hugo Martínez, Pablo Llancapani, Javier Calisaya, Walter Abregú, y Walter Campos, como así también estuvo presente el concejal (MC) Esteban ‘Chiquito’ Martínez, quien recibió un reconocimiento de parte de los concejales por haber sido el primer intendente de la democracia.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo de los concejales Raúl von der Thusen y Verónica González, y tras entonarse las estrofas del Himno Nacional, dio comienzo la sesión que se desarrolló por más cinco horas.

Uno de los primeros asuntos en tratarse fue el Dictamen N° 101/19, origen Ejecutivo Municipal, para el tratamiento del Presupuesto Municipal año 2020, el cual fue aprobado por unanimidad, dándole de esta manera la ordenanza madre al Municipio para el próximo año como lo es el presupuesto 2020.

El mismo quedó fijado en la suma de pesos cinco mil ciento sesenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y seis ($5.160.845.376) los recursos corrientes, de capital y fuentes financieras, destinados a atender las erogaciones presupuestarias del Municipio de Río Grande para el Ejercicio Financiero 2020.

Además dentro del presupuesto aprobado, se incluyó el artículo 18 por el cual se establece una bonificación del 40,72% sobre el valor de la Unidad Fiscal determinada según ordenanza municipal N° 2934/11, aplicándose para el cobro de los tributos un valor de $17 para el período fiscal 2020.

Cabe remarcar que del monto total de las erogaciones, se determina para el Ejecutivo Municipal la suma de cuatro mil setecientos cuarenta y siete millones novecientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y seis pesos ($4.747.977.746) para destinar al funcionamiento institucional del mismo.

Asimismo se determina para las jurisdicciones del Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas Municipal, y Tribunal Administrativo Municipal de Faltas la suma total de cuatrocientos doce millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos treinta pesos ($412.867.630) destinados para el funcionamiento institucional de los mismos.

Durante la sesión también los ediles aprobaron incrementar el cálculo de recursos corrientes y fuentes financieras correspondiente al ejercicio 2019.

Sociedad del Estado Municipal ‘Río Grande Activa Sociedad del Estado’,

También durante la sesión, los ediles aprobaron por unanimidad el expediente N° 05/19, por el cual se sancionó la creación de la Sociedad del Estado Municipal ‘Río Grande Activa Sociedad del Estado’, cuyo objeto se constituye en la prestación de Servicios Generales tendientes a la conservación, el mantenimiento y la mejora del desarrollo social, económico, urbanístico, cultural y tecnológico de centros urbanos y a urbanizarse.

Además se establece que los trabajadores de Río Grande Activa Sociedad del Estado se regirán por las disposiciones legales de la ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744). Bajo ninguna circunstancia podrán ser considerados empleados estatales. Para aquellos trabajadores que al momento de iniciar el proyecto se encuentren desempeñándose dentro ámbito estatal, los cuales se encontraran bajo el amparo de la Ley 22.140, y sus modificatorias, mantendrán sus status laboral.

La relación entre trabajadores y Río Grande Activa Sociedad del Estado estará regida por los Convenios de Trabajo de acuerdo a cada actividad que la empresa lleve adelante (Camioneros, UOCRA, UTA, Sat Said, ATE, ASOEM, Petroleros Privados, Luz y Fuerza, etc.) por lo que sus salarios y condiciones laborales deberán respetar la legislación del derecho privado. No se requerirá la realización de tareas en Río Grande Activa Sociedad del Estado a los trabajadores municipales, respetando su carácter de empleados estatales conforme a la ley vigente.

Cultivo de Cannabis Medicinal

Otro de los dictámenes más debatidos durante la sesión, y que fue aprobado por mayoría por los ediles fue el Cultivo de Cannabis Medicinal. Un proyecto promovido por la Concejal Miriam Mora que fue largamente trabajado en las diferentes comisiones del Concejo Deliberante a lo largo de los últimos tres años.

Ayer finalmente, en el marco de la última Sesión la autora del proyecto decidió poner a la misma a votación y se encontró con la objeción de los concejales Raúl von der Thusen y Paulino Rossi que se mostraron en contra de la iniciativa.

Von der Thusen propuso la votación de los artículos y luego la norma general y de esa manera la mayoría del articulado fue aprobado por cinco votos a dos que generó aprobación entre las personas que asistieron a la Sesión y aplaudieron la decisión de la mayoría de los Concejales.

La propuesta establece la creación de “un Banco de cultivo de Cannabis Medicinal con fines científicos, medicinales, y de tratamiento. Además se crea el Programa Municipal para el estudio, la investigación y el tratamiento del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados. Además de los objetivos del Programa la norma sancionada faculta al Municipio a realizar todas las gestiones necesarias para que se obtenga la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología para el Cultivo Municipal de Cannabis con fines científicos, medicinales y de tratamiento.

Cuenta General de Ejercicio 2018.

Por otro lado, desde el bloque de la UCR que preside el concejal Paulino Rossi, los ediles aprobaron por mayoría la Cuenta General de Ejercicio 2018.

Los ediles aceptaron las renuncias de la concejal Duré y la Secretaria Legislativa Mabel Caparrós

Al término de la Sesión se dio tratamiento a las renuncias presentadas por la concejal María Eugenia Dure y la secretaria legislativa Mabel Caparrós. El motivo de la dimisión fue presentada a raíz de que ambas funcionarias fueron electas para representar a la provincia en el Congreso nacional.

Así, la concejal María Eugenia Duré fue electa senadora nacional y deberá asumir el próximo 10 de diciembre, al igual que Mabel Caparrós que deberá hacerlo en la Cámara Baja del Congreso nacional.