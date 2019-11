MIguel Angel Pesce será el nuevo presidente del Banco Central De la Republica Argentina

Miguel Ángel Pesce, al Banco Central: es un hombre de estrecha confianza del presidente electo. Conoce de primera mano la mecánica de la autoridad monetaria. Fue vicepresidente de la entidad en dos ocasiones, durante las gestiones de Martín Redrado y Mercedes Marcó del Pont. Este expertise es una ventaja importante ya que el Central tiene un rol clave en el acuerdo que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También deberá enfrentar un contexto monetario y cambiario desafiante. El interrogante es si continuará el súper cepo a la compra de divisas o desdoblará el mercado de cambios. La brecha entre el dólar oficial y el dólar CCL está en el orden del 20%, mientras el dólar blue podría sufrir un salto en la cotización en enero próximo, según advirtieron analistas.

Pesce esta procesado por la causa Dólar futuro y embargado por 15 millones de pesos.

El juez federal Claudio Bonadio procesó por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, al actual presidente del Banco de Tierra del Fuego, Miguel Pesce por negociados en la venta del dólar futuro y le trabó un embargo por 15 millones de pesos.

Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Elisabeth Fernández, Axel Kicillof, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, a Miguel Angel Pesce y a otros once imputados.

En la resolución, Bonadio también dispuso que todos los procesados, incluso la ex primera mandataria, vuelvan a los tribunales de Comodoro Py para ser “notificados de su nueva situación procesal”. Ordenó que concurran a los tribunales federales “tres días después” de que sus abogados patrocinantes reciban la cédula que informa los procesamientos.

Los otros integrantes del equipo económico.

2 – Matías Kulfas, al ministerio de Hacienda: consejero económico de Alberto Fernández, es el principal candidato a reemplazar a Hernán Lacunza al frente de otra de las carteras fundamentales frente a los compromisos de gobierno con el FMI. Tendrá a su cargo la tarea de “encender la economía”. En septiembre, dijo que financiar el déficit con emisión monetaria es una opción. Kulfas fue gerente general en , al ministerio de Hacienda: consejero económico de Alberto Fernández, es el principal candidato a reemplazar a Hernán Lacunza al frente de otra de las carteras fundamentales frente a los compromisos de gobierno con el FMI. Tendrá a su cargo la tarea de “encender la economía”. En septiembre, dijo que financiar el déficit con emisión monetaria es una opción. Kulfas fue gerente general en BCRA de 2012 a 2013. En ese lapso, el gobierno implementó estrictos controles de capital y divisas, durante el mandato de Marcó del Pont.