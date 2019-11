Germán Godoy: “Queremos saber porqué esa línea estaba con tensión”

Godoy brindó detalles de lo sucedido en Tarde pero Seguro y aseguró que no hay personal de Seguridad Industrial de manera permanente en esa empresa. “Queremos saber que pasó en ese lugar, porqué no estaba el ingeniero responsable del área y cómo esa línea no estaba con tensión”.

El martes 19 de noviembre alrededor de las 14.40 los operarios estaban realizando una limpieza de celdas de media tensión y ya se había realizado la tarea en 15 celdas similares. “La celda donde se produjo el accidente es una de las que corresponde a la empresa Río Chico”, indicó Godoy y detalló, “hay dos celdas y están identificada como Río Chico 1 y Río Chico 2, y la fábrica lo que hace para no perder producción es lo que se denomina -anillado interno en media tensión-, es una maniobra que se hace adentro de la fábrica de Río Chico, y de algún lado provino ese retorno de energía que elevó de 400 voltios a 13.200 voltios y se mandó por el cable y retornó a la Usina”.

Fuentes consultadas por Tarde pero Seguro, confirmaron que el estado de Nicolás Brizuela continúa siendo “reservado” en tanto que este jueves se le realizaría una tomografía en el hospital local.

Fuente: Tarde Pero Seguro