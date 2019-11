El fiscal Stornelli pidió elevar a juicio oral a Cristina Kirchner

Juev 21/11/19.- El fiscal federal lo socilitó al juez Bonadio y junto con la ex presidenta también están involucrados julio De Vido, José López, Ángelo Calcaterra y Cristóbal López, entre otros.

l fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez Claudio Bonadio enviar a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y a un grupo de empresarios entre los que figuran Ángelo Calcaterra, Cristóbal López, Carlos Wagner, entre otros, por la causa de cartelización y coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo.

“Se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio”, sostuvo Stornelli.

La causa es un desprendimiento de la investigación de “la causa de los cuadernos” de Oscar Centeno (ya elevada a juicio) a partir de las delcaraciones de los empresarios arrepentidos Wagner, Clarens y López, quienes expusieron un “club de la obra pública” y que concluyó en una lista de procesados.

El fiscal Stornelli sostuvo: “Ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios. Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”.

Queda pendiente la respuesta las defensas sobre la judicialización del caso y será Claudio Bonadio quien lo defina.