‘Vamos a Vivir Mejor’ Fuerte ofensiva de los candidatos de la Lista 503 ‘Sigamos Juntos’ en Ushuaia

También hubo sendos encuentros, uno con la militancia impulsado por Emanuel Trentino y otro con la juventud que congregó a más de 70 chicos con la presencia del propio Runín. Participaron la Vicegobernadora electa, Mónica Urquiza, Mónica Acosta, Federico Greve y Daiana Freiberger, entre otros referentes. Los candidatos ratificaron el rumbo que iniciara hace ocho años el intendente de Río Grande y Gobernador electo, profesor Gustavo Melella, “de una sociedad inclusiva y socialmente justa, con oportunidades para todos, donde se garantice la protección de los sectores más vulnerables de la comunidad” y también remarcaron el corte de boleta en este apoyo a la carrera presidencial de la fórmula Fernández-Fernández.

Daiana Freiberger, integrante de la Lista 503 de candidatos a diputados nacionales por el espacio ‘Vamos a Vivir Mejor’, contó que “estamos desarrollando el último tramo de la campaña con vistas a las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre dentro del espacio de esta alianza que comanda el electo gobernador Gustavo Melella y que tenemos al Dr. Federico Runín como primer candidato a senador nacional, seguido de la Dra. Adriana Chapperón y, a Mabel Caparrós como primera candidata a diputada nacional secundada por el Dr. Osvaldo López y por quien les habla en tercer lugar”.

Destacó Freiberger que “hemos tenido un fin de semana con muchas actividades; nosotros venimos desarrollando una agenda bastante completa con el resto de los candidatos, cada uno desde un lugar distinto, impulsando muchas reuniones, tanto en casas de familias, con vecinos que juntan un grupo de personas y nos piden que compartamos con ellos y lo propio con allegados al espacio. La idea es que todos los que se quieran acercar puedan conocer las distintas aristas de estos proyectos que nosotros estamos luchando para llevar al Congreso de la Nación”.

Encuentro con la militancia

“Dentro de este marco de llevar las propuestas, hicimos el día viernes un encuentro en el Shopping de calle San Martín, un encuentro con la militancia organizado por Emanuel Trentino donde los cinco candidatos titulares pudimos estar de cara a los vecinos, con aquellos que están interesados en conocer nuestras propuestas y contestar las preguntas que nos hicieron los presentes”, reveló Freiberger.

En ese sentido aseguró que “pudimos responder sobre nuestras propuestas en salud, en deportes y en distintos aspectos y lo mismo hicimos con el tema de la soberanía sobre Malvinas. Pudimos abordar todos estos temas que son importantes para la comunidad de Tierra del Fuego y fundamentales para aquellos que nos van a acompañar con su voto y que van a acompañar la gestión de gobierno de Gustavo Melella y quieren que él tenga sus senadores y diputados en el Congreso de la Nación”.

También dio cuenta que “estas elecciones del 27 de octubre nos encuentra con una campaña muy intensa, nos encuentra con mucho trabajo y estamos muy contentos porque nos encuentra muy afianzados como candidatos; disfrutamos el realizar acciones todos juntos y como dice Gustavo (Melella) ‘tengo candidatos a los que no necesito estar escondiendo y que me hacen sentir orgullosos de llevarlos y apoyarlos en este camino hacia el Congreso de la Nación porque siento que me representan’ y cuando el Gobernador electo nos da este tipo de aliento, uno se siente con mucha más ganas de seguir y redoblar los esfuerzos”, confió Freiberger.

Casi 500 mujeres en el agasajo por el Día de la Madre

También Daiana Freiberger fue consultada sobre el multitudinario evento para las mamás. “Fue un hermoso evento y una vez más gracias a Mónica Acosta y todos los cooperativistas de la fábrica Renacer pudimos hacer un multitudinario encuentro del que participaron casi 500 mujeres que se acercaron para festejar el Día de la Madre, tuvimos mariachis, folklore, más de cien sorteos; la verdad es que la pasamos muy lindo, con mucha alegría y también nos bailamos todo”, reflejó.

Agregó que “nos acompañaron la vicegobernadora electa Mónica Urquiza; Mónica Acosta, Federico Runín, Emanuel Trentino, Federico Greve, Mabel Caparrós, Adriana Chapperón y la militancia femenina para agasajar a las mujeres de Ushuaia y fue una oportunidad propicia para conocernos y compartir”.

Sobre este punto, Freiberger aseguró que “pudimos dejar bien en claro el corte de boleta, diciendo que vamos a acompañar a Fernández – Fernández en esta carrera a la Presidencia de la Nación y les decimos que corten la Boleta 503 y que ingresen la boleta naranja que es en la que nosotros estamos como candidatos”.

Encuentro con más de 70 jóvenes de Ushuaia

Por otra parte, Daiana Freiberger dio cuenta del encuentro con más de setenta jóvenes que se hizo tras el agasajo a las mujeres. “Esta reunión fue el corolario de un encuentro que se hizo en Tolhuin en donde jóvenes de las tres ciudades de la provincia pudieron exponer cuáles eran sus intereses, escuchamos los que ellos nos querían decir, sobre su mirada sobre el futuro y lo que creían que necesitaba la provincia”.

Aseguró que “fue un encuentro muy ameno y muy agradable y sirvió para revalorizar y revitalizar a la juventud; debemos abrirnos a lo que los jóvenes nos dicen y nos reclaman porque en definitiva en ellos está la simiente de una nueva y mejor provincia y una nueva realidad mejor para todos los fueguinos y fueguinas”, entendió.

“Queremos una sociedad donde todos estén incluidos”

Finalmente Daiana Freiberger ratificó el rumbo que iniciara hace ocho años el intendente de Río Grande y Gobernador electo, profesor Gustavo Melella, “de una sociedad inclusiva y socialmente justa, con oportunidades para todos, donde se garantice la protección de los sectores más vulnerables de la comunidad. Esto es lo que siempre nos marca Gustavo, que se ponga el eje en la dignidad de las personas. Él quiere revertir todas las falencias que tiene el Estado en su rol ante la sociedad, que cada vecino y vecina de Tierra del Fuego reciba la atención que tiene que recibir, que los recursos sean realmente distribuidos y lleguen a todos, especialmente a aquellos que la están pasando mal en un contexto provincial complejo y en el marco de una realidad nacional muy complicada. Creemos que el trabajo en equipo, la seriedad y la responsabilidad que lo imprimamos a nuestra tarea política, revertirán estas situaciones”.