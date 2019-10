Servicio Cívico Voluntario: “La respuesta de Macri ante los jóvenes no puede ser militarización. Tiene que ser más y mejor educación”, afirmó Temari

Por Armando Cabral

Viern 11/10/19.- El candidato a diputado nacional de Soberanía Fueguina – Consenso Federal (lista 69), profesor Fernando Temari, se refirió al anuncio de ampliación del denominado Servicio Cívico Voluntario por parte del presidente Mauricio Macri. “Insistir con esto demuestra el escaso interés por las verdaderas opciones de bienestar y mejoras para los millones de adolescentes y jóvenes que busca disciplinar con este ‘servicio cívico’. Me pregunto por qué no enfatiza en mejorar el acceso a la educación, abriendo paritarias nacionales, cumpliendo con los tres mil jardines que iba a construir, financiando universidades. Los jóvenes son un grupo a disciplinar y no a proveerles un mejor futuro: eso es lo que nos dicen Macri y sus funcionarios insistiendo con esta medida”, analizó.