REUNIÓN DE COMISIÓN La propuesta para producir Cannabis medicinal volvió a ser debatida en hoy

RÍO GRANDE.- Este miércoles 16 de octubre se desarrolló la Reunión de Comisión de Planeamiento Urbano, Participativo y Desarrollo local. El encuentro se convocó para dar tratamiento a tres propuestas que son “la producción de Cannabis Medicinal en el ámbito de la ciudad de Río Grande”, el subsidio permanente para la Conmemoración, cada 24 de Marzo, del Día de la memoria, la Verdad y la Justicia y la incorporación, al Código Tributario de la figura del Beneficio al Buen Contribuyente que implicaría la reducción de impuestos para jubilados de la ciudad.

Para el encuentro la titular de la Comisión cursó invitación a diferentes sectores interesados en las diferentes iniciativas como así también a funcionarios de la Municipalidad de Río Grande a lo cual asistieron los concejales María Eugenia Duré y Raúl von der Thusen como así también referentes de diferentes sectores por lo cual la sala de comisiones se vio colmada de personas dispuestas a participar de un debate que se entendió por más de tres horas con fuerte contrapuntos sobre algunos aspectos de las propuestas abordadas.

El proyecto sobre la producción de Cannabis medicinal fue el que más discusión generó entre los presentes dado que el concejal Raúl von der Thusen alegó la imposibilidad de acompañar la iniciativa entendiendo que se contraponía con la legislación nacional vigente y que, por lo tanto, el Municipio no podría regular o avalar el cultivo o la producción de Cannabis sin contar con el aval de organismos nacionales.

Luego del encuentro y a modo de resumen la concejal Miriam Laly Mora si bien destacó y agradeció “la participación de los Concejales en la Comisión después de todas las reuniones que hemos realizado” aunque “me di cuenta y vi claramente que ninguno había leído el proyecto y tampoco tenía el proyecto completo en su poder pese a que se había presentado en la última reunión de Labor Parlamentaria” recordó.

Mora aseguró que se trata de una propuesta “muy amplia y muy ambiciosa porque creemos que es lo que hace falta en nuestra provincia para contar con el cultivo de cannabis, la producción de aceite y promover el sistema de cultivo de acuoponia que es lo que expusimos nosotros”.

Además “hablamos también de la investigación científica que demandaría y generando puestos de trabajo”.

Aunque Mora aseguró que la prioridad “es pensar en los usuarios de cannabis medicinal que hoy hablaron en la Comisión y dieron su testimonio y el de otras personas que necesitan de este producto de manera urgente para tratar sus patologías”.

Con relación a los obstáculos que la iniciativa tendría para no poder avanzar y que se apruebe la Ordenanza, Mora señaló que los demás ediles “manifestaron que no conseguiríamos el permiso de Nación” aunque recordó que en la propuesta está contemplado “la necesidad de hacer todo tipo de convenios para concretar la producción de cannabis”, aunque también recordó que “son permisos que demorarían mucho en salir porque no son cosas que salen en dos o tres meses porque lleva mucho trabajo”.

Por lo tanto, consideró que no aprobarse la Ordenanza “tampoco podríamos pedir los permisos o hacer los convenios necesarios y solicitarle al Intendente que lo solicite en Buenos Aires oque copiemos el proyecto de Hurlinganm siendo que nuestro proyecto es superador y habla de muchos más aspectos”.

Contrariando a sus pares que sostienen que antes de aprobarse el proyecto se debe contar con los permisos, Mora opinó que “primero se tiene que aprobar la Ordenanza y después esa seria la herramienta para que el Municipio pueda solicitar los permisos en las instituciones que nosotros hemos tenido en cuenta y que nombramos en el proyecto”, sentenció.

Además, aseguró que también “se ha tenido en cuenta todo lo que dice la Ley nacional y el Laboratorio del Fin del Mundo analiza aceites de otros lugares del país”, por lo tanto “estamos preparados, tenemos el lugar, la zona, las capacitaciones que hay que dar pero sobre todo, tenemos los usuarios que son los que necesitan el producto de manera urgente porque justamente lo que no tienen es tiempo”, aseguró.

De esta manera rechazó los argumentos de von der Thusen entendiendo que “en realidad lo que el concejal no quiere votar es el cultivo, están solicitando un permiso para votar el cultivo, pero primero deberíamos votar el proyecto y después hagamos todas las solicitudes que tengamos que hacer como dice el proyecto”.

Por lo cual reprochó que “no han leído el proyecto, lo desconocen; no lo entienden y en la última parlamentaria se presentó el proyecto en su totalidad, no es algo que nosotros hayamos inventado esta semana, es un proyecto que trabajamos durante tres años”.

Además, Mora negó que la Ordenanza, en caso de ser aprobada no se superpone con las disposiciones nacionales o provinciales como entiende von der Thusen por lo que “no hay nada que choque con la normativa, hicimos todo lo que teníamos que hacer, nos apegamos a la Ley y hemos hecho una ampliación de la Ordenanza como lo hemos hecho”.

Sobre la posibilidad de llevar el dictamen al recinto de sesiones, Mora lo condicionó a la posibilidad de “tener los votos para aprobarlo” dado que “hemos trabajado mucho en este proyecto como para termine en archivo lo cual no sería útil para nadie porque hay mucha gente que está esperando este producto”.

Por lo cual la concejal reivindicó la propuesta porque “es muy ambiciosa y cubre varios sectores y varias etapas” e incluso ponderó la generación de empleos que esto podría ocasionar dado que “en Canadá se han creado 130 empresas y se han generado 127 mil puestos de trabajo y en el 2025 va a recaudar 75 mil millones de dólares en cannabis y negarle una posibilidad así a la provincia no nos suma en nada y tenemos que legislar para los nuestros y hay vecinos que lo necesitan de manera urgente”