Recorrieron los barrios llevando la propuesta de la Lista 69 Arcando realizó importante despliegue con más de cien militantes

Río Grande.- Con un fuerte despliegue de militantes, el vicegobernador de la provincia Juan Carlos Arcando viene reforzando su camino al Senado de la Nación como candidato por la Lista 69 Consenso Federal.

Reunió en esta ciudad más de cien militantes cuyo grupo principal se congregó en la sede de Nuevo País en 9 de Julio 1057.

La militancia llevó a distintos barrios la propuesta de campaña, recorriendo Margen Sur, Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII), Chacra XI y Chacra II y IV.

“De aquí hasta antes de la veda electoral queremos llegar a todas las casas de la provincia, este trabajo lo venimos haciendo también en Ushuaia, Tolhuin y Almanza”, comentó Arcando.

Consultado sobre los ejes de su campaña, el actual Vicegobernador y Presidente de la Legislatura provincial comentó que “es lo que venimos pregonando desde que aceptamos este desafío de representar a todos los fueguinos en el Senado. La defensa irrestricta de nuestra soberanía argentina en el Atlántico Sur, sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur; de reforzar nuestra presencia en la Antártida con acciones concretas como apoyar distintas propuestas que desde el 2000 se barajan, como que Ushuaia sea la puerta de entrada al continente blanco y una de ellas es la creación del Polo Logístico Antártico; también otras iniciativas que ya están en carpetas y que todavía no se han concretado como el Cruce por Aguas Argentinas. Mi compromiso es reunir todas las carpetas de estas iniciativas y otras para tratarlas y reimpulsarlas porque son un anhelo de todos los fueguinos y es fundamental para la soberanía; pero primero tenemos que reunir la información, lo propio también buscar la factibilidad económica para la construcción del Puerto de Río Grande, todas estas obras con recursos del gobierno nacional, porque con recursos propios será difícil, ya tenemos la experiencia que cuando se quiso llevar adelante fracasó”.

Aclaró el candidato que “no estoy prometiendo que estas obras se van a concretar, sino tener las carpetas de los proyectos cuantificados económicamente y buscar los fondos para que estas obras se concreten”.

Prórroga del Subrégimen de la 19.640 por 50 años más

Uno de los caballitos de batalla de Arcando es la prórroga del Subrégimen de la 19.640 por 50 años más. “Esta es una medida fundamental si queremos asegurar el futuro de Tierra del Fuego, necesitamos que esta prórroga se concrete por medio siglo más, es la única manera de tener previsibilidad del mantenimiento de las fuentes de trabajo y que le podamos brindar un mensaje claro a los inversores que quieran radicarse con un proyecto productivo en nuestra querida provincia de que puedan concretarlos y a aquellas inversiones que ya están radicadas desde hace muchos años continúen y se reactiven para generar puestos de trabajo”, fundamentó el candidato de la Lista 69.

Mejora salarial y previsional para el sector público y el sector privado

También Arcando impulsa la unificación del suplemento zona para los trabajadores del sector público nacional. “Se trata de la equiparación de la zona para todos los empleados de la Administración Pública Nacional porque hay muchas diferencias de unos con respecto a otros. La idea es llevar la zona a todos los sectores al cien por ciento y aquellos sectores que ya superaron ese porcentaje, respetarlos porque son conquistas gremiales”. Asimismo dijo: “Voy a plantear como proyecto de Ley en el Congreso de la Nación que no se le aplique más el tope a los trabajadores del sector privado con respecto al salario familiar para que todos lo puedan cobrar, porque todos los que vinieron a Tierra del Fuego, vinieron a hacer Patria. Muchos actualmente no pueden percibir este salario porque supera el núcleo familiar -mamá papá- el tope que establece la normativa de ANSES”, explicó el mandatario, quien también tuvo la titularidad de este organismo en la UDAI Ushuaia.

En relación a los salarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad federales, Arcando pretende garantizar la inviolabilidad de los salarios “para que cualquier gobierno que asuma en el futuro, no los modifique arbitrariamente. La única manera de llevarle tranquilidad a nuestros uniformados en actividad y en situación de retiro es plasmar estas garantías con una ley especial para que los aumentos que se otorguen en el futuro sean remunerativos. Aún quedan pendientes de blanqueo varios ítems y eso genera injusticias con aquellos que después de 35 años de servicios y pasaron a situación de retiro, no perciban el haber que corresponde por el motivo de los montos fijos no remunerativos”, entendió el candidato.

Asimismo, otra de las medidas que impulsa es un viejo anhelo de los antárticos. “La intención es que tengan un suplemento antártico mayor al que hoy perciben, pero esto debe ser automático. Si hay aumento para la administración pública nacional en forma automática, también debe haber aumento en el mismo porcentaje en el suplemento antártico. Ellos están haciendo Patria en esas latitudes, nuestro continente blanco, pasan generalmente 365 días lejos de la familia, para contribuir con la presencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida que data desde 1904. Es justo que la Nación les reconozca este esfuerzo. Queremos trabajar sobre ello y que este suplemento a la vez sea remunerativo para que pueda repercutir en el haber de retiro, la idea es que el personal que inverno en el continente blanco, cuando pase a situación de retiro, perciba un porcentaje sobre su haber por haber contribuido con la custodia de la soberanía nacional en continente antártico”, reveló Arcando, quien en sus constantes viajes al continente blanco, les expuso su proyecto a los antárticos. “La idea es que sí estuvieron una invernada (365 días) perciban entre un 5 o 10 por ciento más y si estuvieran dos años entre un 10 o 15 por ciento más. Eso es dignificar al trabajador, en este caso al trabajador científico y al personal militar”.

Finalmente Arcando agradeció a los militantes. “Mi profundo reconocimiento a todos los que están aportando con su tiempo y su esfuerzo para llevar nuestro mensaje a la comunidad. En la militancia también tenemos a muchas mujeres y muchas de ellas son mamás, así que como se los dije personalmente, las saludo públicamente por el Día de la Madre”.