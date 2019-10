Macri concretó la entrega de áreas petroleras vía resolución N° 645/19

El gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial, el permiso definitivo par la exploración de las áreas de la Cuenca Austral a la empresa ENI Argentina Exploración y Explotación, Memplo y Tecpetrol Un Area de extensión total de 4.418 kilómetros cuadrados en el litoral patagónico, mediante la Resolución 645/2019 de la Secretaría de Energía publicada hoy.

MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Resolución 645/2019

RESOL-2019-645-APN-SGE#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019

Visto el expediente EX-2019-54609743-APN-DGDOMEN#MHA, las leyes 17.319 y 26.741, el decreto 872 del 1° de

octubre de 2018, y las resoluciones 65 del 4 de noviembre de 2018 (RESOL-2018-65-APN-SGE#MHA) y 276 del 16

de mayo de 2019 (RESOL-2019-276-APN-SGE#MHA), ambas de esta Secretaría de Gobierno de Energía, y

CONSIDERANDO:

Que la política implementada por el Poder Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos promueve, a través de

los diversos programas que la integran, la incorporación de nuevas reservas y la recuperación de la producción,

todo ello con el fin de lograr la seguridad de abastecimiento y, desde allí, en forma paulatina, ir cumpliendo el

objetivo principal establecido en el artículo 3° de la ley 17.319 y en el artículo 1° de la ley 26.741, de satisfacer las

necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos.

Que la plataforma continental argentina y las distintas cuencas exploratorias que la integran se encuentran subexploradas, destacándose la falta de información existente para su desarrollo.

Que en tal sentido, el otorgamiento de permisos de exploración bajo los términos de la ley 17.319 resulta un procedimiento idóneo a fin de canalizar las inversiones conducentes al hallazgo de hidrocarburos.

Que por medio del decreto 872 del 1° de octubre de 2018 se instruyó a esta Secretaría de Gobierno de Energía a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera nacional que se determinan en el anexo I de dicho decreto y a establecer los términos del respectivo pliego de bases y condiciones.

Que a tal efecto, mediante la resolución 65 del 4 de noviembre de 2018 de esta Secretaría de Gobierno de Energía (RESOL-2018-65-APN-SGE#MHA) se convocó al Concurso Público Internacional Costa Afuera 1, para licitar la

adjudicación de áreas de exploración.

Que mediante la resolución 276 del 16 de mayo de 2019 de esta Secretaría de Gobierno de Energía (RESOL-2019-276-APN-SGE#MHA) se adjudicaron las áreas del Concurso Público Internacional Costa Afuera 1, adjudicándose a

las empresas ENI Argentina Exploración y Explotación Sociedad Anónima, Mitsui & CO LTD y Tecpetrol Sociedad Anónima el área MLO_124, correspondiendo el otorgamiento del permiso de exploración.

Que Mitsui & CO LTD acreditó la constitución de una sociedad local controlada con asiento en el territorio de la República Argentina a través de la registración de MEPMLO Sociedad Anónima Unipersonal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984.

Que las empresas ENI Argentina Exploración y Explotación Sociedad Anónima, MEPMLO Sociedad Anónima Unipersonal y Tecpetrol Sociedad Anónima presentaron un acuerdo de consorcio de empresas en los términos del

inciso e del artículo 5.5 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la referida resolución 65/2018.

Que el servicio jurídico permanente de esta Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.

Que esta resolución se dicta en uso de las facultades otorgadas por la ley 17.319 y el apartado VIII bis del anexo II al decreto 174 del 2 de marzo de 2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE ENERGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar a las empresas ENI Argentina Exploración y Explotación Sociedad Anónima, MEPMLO Sociedad Anónima Unipersonal y Tecpetrol Sociedad Anónima un permiso de exploración sobre el área MLO_124 con el objeto de realizar tareas de búsqueda de hidrocarburos bajo el régimen de los artículos 16 y siguientes de la ley 17.319 bajo las condiciones, derechos y obligaciones previstos en el decreto 872 del 1° de octubre de 2018

y en la resolución 65 del 4 de noviembre de 2018 de esta Secretaría de Gobierno de Energía (RESOL-2018-65-APN-SGE#MHA) y sus anexos (áreas objeto del Concurso Público Internacional Costa Afuera 1 y Pliego de Bases

y Condiciones), a partir de la vigencia de esta resolución. El área estará delimitada por las siguientes coordenadas provisorias:

COORDENADAS POSGAR 07

Esq. LATITUD LONGITUD

1 -53.375 -63.375

2 -54.0625 -63.375

3 -54.0625 -64.25

4 -53.375 -64.25

Superficie aproximada: cuatro mil cuatrocientos dieciocho kilómetros cuadrados (4.418 km2).

El plazo del permiso de exploración que mediante esta medida se otorga será, sujeto al cumplimiento de sus obligaciones por parte de los permisionarios de exploración y a su decisión de pasar al segundo período de exploración, de ocho (8) años contados a partir de la vigencia de esta resolución, dividido en dos (2) períodos de exploración de cuatro (4) años cada uno.

Con una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la fecha de finalización del primer período de exploración los permisionarios de exploración notificarán fehacientemente a esta Secretaria de Gobierno de Energía si continuarán explorando en el área MLO_124 o si la revertirán totalmente. Al término del segundo período Boletín Oficial Nº 34.221 – Primera Sección 19 Viernes 18 de octubre de 2019 de exploración los permisionarios de exploración restituirán al Estado Nacional la superficie total del área MLO_124,

a menos que optaren por el período de prórroga, referido en el siguiente párrafo, en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al cincuenta por ciento (50%) de la superficie remanente del área.

En caso que los permisionarios de exploración hubieran cumplido con la inversión y con las restantes obligaciones a su cargo podrán optar por un período de prórroga de cinco (5) años.

ARTÍCULO 2°.- Los permisionarios deberán realizar durante el primer período de exploración doce mil quinientas veintiún (12.521) unidades de trabajo comprometidas en su oferta, en el período de cuatro (4) años. Las unidades

de trabajo se discriminan de la siguiente manera:

ACTIVIDADES UNIDADES CANTIDAD EQUIVALENCIAS EN UNIDADES DE TRABAJO

Adquisición sísmica 3D km2 4418 11663

Adquisición métodos potenciales – Aguas (Grav. 6500 Km

y Mag. 6500 Km, adquiridos simultáneamente) km 6500 650

Adquisición sísmica 2D km 867 208

ARTÍCULO 3°.- Los permisionarios tendrán el derecho de obtener una concesión de explotación de los

hidrocarburos que descubran dentro del perímetro del permiso, de acuerdo con el artículo 17 de la ley 17.319 y bajo las condiciones, derechos y obligaciones previstos en el decreto 872/2018 y la resolución 65/2018 y sus anexos

(áreas objeto del Concurso Público Internacional Costa Afuera 1 y Pliego de Base y Condiciones). Los titulares de la concesión tendrán la libre disponibilidad de los hidrocarburos producidos en esa área, de conformidad con lo previsto en la ley 27.007 y el decreto 929 del 11 de julio de 2013, cuyos términos quedarán incorporados al título de la concesión.

ARTÍCULO 4°.- Lo dispuesto en los decretos 927 del 8 de julio de 2013 y 629 del 9 de agosto de 2017 resultará aplicable a las importaciones de bienes de capital que efectúen los permisionarios de exploración.

ARTÍCULO 5°.- Toda controversia que se suscitare entre el Estado Nacional y los permisionarios de exploración será sometida al procedimiento de solución de controversias establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y

Condiciones aprobado por la resolución 65/2018.

ARTÍCULO 6°.- Dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de vigencia del permiso de exploración que mediante esta medida se otorga, los permisionarios deberán realizar la mensura del área

correspondiente y presentarla ante esta Secretaria de Gobierno de Energía.

ARTÍCULO 7°.- Requerir a la Escribanía General del Gobierno de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la ley 17.319, la protocolización en el

Registro del Estado Nacional, sin cargo, de los instrumentos que le remitirá esta Secretaría de Gobierno de Energía.

ARTÍCULO 8°.- Notificar a ENI Argentina Exploración y Explotación Sociedad Anónima, MEPMLO Sociedad Anónima Unipersonal y Tecpetrol Sociedad Anónima conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos

Administrativos Decreto 1759/72, T.O. 2017.

ARTÍCULO 9°.- Notificar a la Prefectura Naval Argentina dependiente del Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a efectos de que

tomen la intervención que les compete.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Gustavo Sebastián Lopetegui

