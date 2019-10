Las claves para cocinar con cannabis (y una receta para intentarlo)

Hoy, sábado 5 de octubre, el cannabis cobra protagonismo en distintos frentes. Por un lado, estrena el segundo episodio de Otra Vuelta, nuevo programa de Mario Pergolini que se puede ver vía YouTube. En esta oportunidad, el periodista aborda un tema conocido por todos, pero todavía motivo de fuertes disputas: la legalización de la marihuana.

Por otro lado, arranca la primera edición de la Expo Cannabis, que se extenderá desde esta tarde hasta la noche del domingo. Más precisamente, hoy de 15 a 20 horas y todo el fin de semana de 11 a 20 horas. ¿De qué se trata? Es un encuentro para aquellos que quieran conocer más sobre las últimas novedades científicas y tecnológicas y sobre el potencial económico del cannabis, como también un espacio donde se podrá aprender sobre el cultivo, el aceite y otras cuestiones en diferentes talleres y conferencias. Ojo: no se va a comercializar marihuana, ni semillas, ni plantas, ni aceites, así que no la pienses por ahí. Las entradas se pueden comprar en este link.

Como es evidente, van a ser días intensos en el universo cannábico y quizás el momento ideal para incorporar conocimientos nuevos y experimentar, incluso desde la cocina de tu casa. ¿Cómo?

La marihuana es un ingrediente interesante para tus platos caseros. De hecho, su tratamiento es relativamente sencillo y sumarla a la cocción de tus alimentos tiene algunos beneficios. “Como se evitan los gases que se desprenden de la combustión, ingerir marihuana en lugar de fumarla es más saludable para el organismo“, explican desde la Revista THC, organizadora de la Expo.

Sin embargo, no se trata de tirar los cogollos en la sartén de tus huevos revueltos para el desayuno. Hay que tener en cuenta algunos pasos esenciales para que las recetas sean exitosas. Por ejemplo, no hay que quemar el cannabis: “Al cocinar m­arihuana es imprescindible hacerlo a temperatura baja. Conviene cocinar durante más tiempo a menor temperatura. A no más de 150 °C y evitar el microondas”.

También es importante medir la cantidad: “Al digerirse, el THC se metaboliza en otro compuesto, el 11-OH-THC, de efectos psicoactivos más potentes. Por ello, al i­ngerir cannabis es importante usar una dosis menor a la empleada al f­umarlo“. Para personas de 70 kg de peso promedio que no estén habituadas al consumo, hay que usar aproximadamente 0,5 a 2 gramos de hojas de la manicura (lo que queda luego de cosechar la planta) o entre 0,1 y 0,5 gramos de cogollos secos.

En general, la marihuana se puede sumar a las materias grasas de casi cualquier plato. Hay procedimientos estipulados para hacer manteca cannábica, aceite cannábico y leche cannábica, que luego se pueden agregar a un sinfín de recetas posibles. A continuación, te contamos cómo se prepara cada cosa y, más abajo, te compartimos una buena receta de brownies, ideal para principiantes.

Aceite cannábico

Moler el cannabis en un polvo de textura gruesa. Llevar a baño maría el aceite (dependiendo la preparación para la que va a usarse puede ser aceite de oliva o de coco) con el cannabis por una hora aproximadamente. Retirarlo y esperar a que tome temperatura ambiente. Filtrar en un frasco de vidrio usando un liencillo y un colador metálico para separar la materia vegetal. Se puede almacenar en la heladera para conservar.

Manteca cannábica

En una olla mediana derretir a fuego lento la m­anteca. Agregar el cannabis en trozos revolviendo con s­uavidad con una cuchara de madera. Cocinar a fuego lento por 45 minutos, revolviendo con frecuencia sin que l­legue a hervor. Retirar del fuego y esperar a que baje la temperatura. Filtrar la manteca con un colador metálico para separar la materia vegetal. Refrigerar para conservar.

Leche cannábica

Calentar la leche entera con el cannabis en trozos durante 40 minutos sin que hierva. Es fundamental que la leche esté caliente pero lejos del hervor. En el proceso, revolver con frecuencia con una cuchara de madera. Retirar del fuego y esperar a que baje la temperatura. Filtrar la leche con un colador para separar la materia vegetal. Se puede guardar en la heladera por pocos días para conservar.

Receta de brownies cannábicos

Ingredientes (para 24 brownies):

150 gr de manteca cannábica

225 gr de chocolate semiamargo

3/4 taza de azúcar moreno

1/4 taza de azúcar blanco

3 huevos

1 pizca de sal

1 cucharadita de vainilla

3/4 taza de harina

C/n de cacao amargo para espolvorear

Preparación: