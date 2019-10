La inflación mata: 58% de aumento en medicamentos.

Los cinco medicamentos que tiene que ingerir un diabético diariamente le cuestan hoy en Rio Grande 13.998 pesos. Como se puede ver en los tikets son más de 8 mil pesos en efectivo y algo más de 5 mil de descuento.

Si a esto le agregamos el costo de la prepaga que aumentó en el año casi un 40% y en Rio Grande el plan 40% se paga 9556 pesos, estamos diciendo que el costo solo para mantener su diabetes tipo 2 controlada asciende a 18 mil pesos mensuales con una obra social prepaga.

Es una situación insostenible para miles de fueguinos y millones de argentinos, suponiendo que aquí se aplicara el 21% de IVA y tuviéramos el descuento correspondiente.

Esto tiene que ver con la necesidad de importar casi el 75 % de los medicamentos que se venden en el mercado y que no se producen en el país. El costo de la insulina para los pacientes diabéticos tipo 1 es aún más alto.

Finalmente y si bien hay muchas obras sociales que cubren el 100 % de estos medicamentos, hoy la mayoría de las personas que están desocupadas, unas 16 mil solo en el sector electrónico, más las de comercio, y distintas áreas del trabajo no tienen acceso a obra social y dependen de la asistencia del Ministerio de Desarrollo social o de los servicios de salud municipales, que son lentos, las farmacias de OSEF no cuentas con ellos, o demoran en conseguirlos por lo tanto, la situación es muy complicada para todos aquellos que perdieron su obra social o no pueden pagar una prepaga.

Un dato que no es menor teniendo en cuenta la situación de crisis de miles de familias, el abandono del estado en lo referido a salud, la falta de profesionales y el coaseguro de hasta 820 pesos según el servicio, o pago de turnos de cualquier profesional que hoy asciende a unos 1200 pesos cuando es particular. Muchos especialistas no atienden por obras sociales y al ser muy escasos, la gente tampoco consigue turnos aunque quisiera pagarlo.

Como se puede ver no se trata solo del costo de medicamentos y turnos, sino de la falta de profesionales, o profesionales itinerantes que vienen una o dos veces al mes o suspenden sus turnos aun cuando esas especialidades requieran de un tratamiento continuo, esta es una clara señal de ausencia del estado en una provincia situada a 3000 kilómetros de distancia de los centros de salud de alta complejidad a los cuales también es muy complejo llegar desde Rio Grande, por el costo de pasajes, la falta de vuelos y la reticencia a asumir el costo de derivaciones que como en el caso de OASEF apeló la derivación de una niña con síndrome urémico hemolítico y la Cámara de Apelaciones tuvo que actuar en forma urgente, rechazar la apelación y lograr el traslado de la paciente a la ciudad de Buenos Aires.

La conclusión es que el sistema de salud tanto en el privado con el público están destruidos, faltan profesionales en muchas especialidades, el costo de los medicamentos es astronómico, se retacean las derivaciones, no se cubren medicamentos y la gente no puede seguir en esta situación.

Los gráficos muestran que lo que mas aumentó fueron los medicamentos a nivel nacional.