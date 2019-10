JUEGOS EVITA 2019 SE CIERRA UNA NUEVA EDICIÓN DEPORTIVA EN LA FELIZ

Va llegando a su fin la actividad de los Juegos Nacionales Evita en la ciudad balnearia de Mar del Plata con enormes producciones para Tierra del Fuego.

Como se ha vuelto una costumbre, el Levantamiento Olímpico da que hablar y en esta edición no fue la excepción con cinco medallas -dos obtenidas el miércoles- de las cuales tres se obtuvieron el jueves.

Tras el oro de Uriel Peña, Tomás Bravo sumó la segunda dorada para la disciplina en tanto que Catalina Lonne metió plata y Samira Saldivia se acopló al bronce obtenido por Aldana Loto.

Asimismo se han puesto los ojos en Ramiro Paredes quien con menor peso al pautado la rompió y tiene en vista capacitaciones a nivel nacional para el desarrollo en su etapa de adolescencia.

Las otras dos alegrías de la jornada llegaron por el lado de la Gimnasia Rítimica Sub 12 conformado por la entrenadora Jacqueline Has y las jóvenes Martina Grieve, Valentina Rodriguez, Sara Duarte y Renata Fernández quienes se adjudicaron dos plateadas en la Clasificación General y la actuación con aros. La Sub 14 finalizó 4ta en Manos Libres y también en la General acariciando el podio.

Quienes siguieron sumando para la cosecha fueguina en deporte adaptado fueron la Natación y el Atletismo, quienes acumularon siete medallas más para alcanzar un total de 16 en tanto que los deportes convencionales suman 9.

Vale la pena destacar que para la jornada final, el Judo y el Taekwondo han asegurado una presea cada uno para el medallero con Martina Szarapo en 64k y Camila Villordo en 46k, respectivamente, teniendo en cuenta que hay dos chances de bronces en el equipo dirigido por Diego Costilla -Judo- con Angelina González y Sofía Lapadula, quienes cayeron el jueves en los duelos por semifinales frente a Buenos Aires y Santa Fe.

Otra de las grandes satisfacciones que nos entregó la cuarta jornada fue la del Handball que busca la segunda medalla en la historia de los Evita tras la obtenida en 2010 por la EPET en Sub 14 Escolar cuando dirigía Carlos Zorrozúa y el hoy jugador de River Damián Romero representaba a la provincia.

En este caso el CIERG de Rio Grande conducido por Luciano Obiol definirá con Mendoza la presea de bronce después de ganarle 22-19 a Entre Rios en el cierre de la Zona Campeonato luego de ir abajo por la mínima al entretiempo y darlo vuelta con una soberbia labor de sus figuras Carolina Machado y Candela Liscio.

El Futbol 7 Femenino Sub 16 igualó 1-1 con CABA y dirimirá la quinta ubicación este viernes para a marcar una tendencia clara que viene repitiéndose en la última década tras el bronce de 2012, el oro de 2014 y la plata de 2016.