JUEGOS EVITA 2019 Histórica jornada para el deporte fueguino

Mar del Plata (Enviado Especial) – El segundo día de competencias en La Feliz volvió a traer alegrías para la delegación de Tierra del Fuego que disfruta en su plenitud de los Juegos Nacionales Evita. Fausto Peralta se robó la atención con una inédita medalla dorada en los 100 metros con Vallas Sub 14, Renata Godoy fue plata en el Pentatlón Sub 16 y cuatro elencos de conjunto entraron en la Zona Campeonato por lo que siguen con chances de alcanzar el podio.

Sigue el desarrollo pleno de actividades en una nueva instancia nacional de los Juegos Evita con resultados que quedarán en la historia del deporte fueguino.

La delegación completa entró de lleno en actividades con todas las disciplinas dándose cita para lo que significa una competencia única en los segmentos Sub 17 a Sub 12, con una diversidad como sólo este certamen puede mostrar.

En lo que tiene que ver a los deportes de conjunto la mañana inició de la mejor forma con la victoria trabajada del Basquet Masculino U17 por 67-60 sobre Formosa obteniendo el pase a Zona Campeonato por tercera vez en la historia. Los pibes de la UOM dirigidos por Juan Pablo Zamora llegaron a sacar 21 de ventaja, pero terminaron sufriendo ante los formoseños que aprovecharon su momento del juego. Los U15 iban arriba ante Tucumán, pero sobre el cierre los mediterráneos lo dieron vuelta mandando a los pibes de Metalúrgico a luchar por el 9° puesto.

El Handball, sin dudas, es la vedette de los deportes de conjunto en la rama femenina tras meter a sus dos equipos en la Zona Campeonato. La Sub 16 de Universitario apabulló de manera categórica a Neuquén por 31-6 y alcanzó la instancia decisiva mientras que la Sub 14 Escolar del CIERG doblegó en un duelo tremendo a Jujuy tras ir abajo casi todo el juego para vencer 20-16 y llegar a la Zona Campeonato.

Los que no tuvieron fortuna fueron los chicos de Javi Lorenzo. La Sub 14 de Los Andes ganó por la mañana y cayó por un solo tanto en la tarde, en tanto que la Sub 16 de Galicia remontó un partido increíble ante Rio Negro en el cual perdía por 12 y finalizó perdiendo en la última jugada por un penal (31-32). Ambos irán en busca del noveno lugar.

Con la clasificación consumada de la Sub 16 del Futbol 7 Femenino a la Zona Campeonato, la Sub 14 enfrentaba a Capital Federal buscando el boleto a la definición, pero su triunfo 3-1 ante las porteñas no alcanzó quedando segundas por diferencia de gol.

Los elencos femeninos del Basquet 5v5 y los cuatro Basquet 3×3 no consiguieron buenos resultados peleando por reubicación, mientras que el Voley Sub 15 tanto en femenino como masculino acumuló un triunfo y una derrota quedando para pelear por el noveno lugar. Los Sub 17 cayeron en ambos e irán por el 17°.

El Hockey sigue sin poder hacer pie en el césped del Complejo EMDER y volvieron a tropezar quedando relegados a pelear por el 17° en sus cuatro representativos mientras que el Rugby superó por 12-7 a San Juan y se clasificó para pelear por el 9° puesto donde chocará ante Misiones en el mediodía de este miércoles.

Los deportes individuales siguen firmes rumbo a las medallas

Como de costumbre siempre las disciplinas individuales son las que más medallas entregan para la delegación fueguina, las cuales tienen muchos finalistas quienes desde mañana empezarán a dilucidar su futuro en la competencia.

El Levantamiento Olímpico disputará finales A, el Tiro con sus dos representantes hizo una enorme etapa clasificatoria y define si entra en la final, la Esgrima tiene a Valentina Mendez clasificada a las instancias decisivas en Florete Femenino, el Badminton con Ticiana Garay tiene récord de 3-1 y buscará ingresar a la pelea por el 5to lugar ante Chaco.

En cuanto a las disciplinas de contacto el Taekwondo, el Judo, el Boxeo, la Lucha y el Karate cerraron sus clasificaciones con buenas opciones de seguir rumbo a las medallas y al cierre de esta nota esperaban por los cruces para el día jueves.

El Atletismo fueguino empezó a dejar su marca

Luego de haberse adjudicado la general de los Juegos EPADE, los comandados por Lucas Doffo vinieron a Mar del Plata con la mirada puesta en hacer historia y en la segunda jornada de competencias han dejado en claro que van por mucho más lo que lograron este martes.

Fausto Peralta sumó la tercera medalla dorada de la historia para TDF en una inédita corrida de los 100 metros con Vallas, sentando un precedente único luego de lo conseguido por Nadine Goodall y Felipe Isoba -los anteriores que se habían alzado con el oro-.

Asimismo Renata Godoy se adjudicó la prueba de 600 metros en el Pentatlón y fue segunda en la clasificación general de la prueba combinada, obteniendo también una presea histórica para la disciplina con la de plata en el pecho.

El otro que acarició el podio fue Felipe Isoba, quebrando todas sus marcas con 6.56m en el Salto en Largo para posicionarse cuarto muy cerca del bronce.

Las expectativas de seguir sumando medallas continúan.

Histórica clasificación del Basquet Adaptado

En lo que respecta a los deportes no convencionales se puso en marcha la clasificación de Boccias, siguió el recorrido del Goalball y la Natación tuvo enormes parciales a la espera de que se oficialice la clasificación definitiva -posibles medallas-.

Lo más importante llegó con el Basquet que por primera vez se metió en los 4tos de Final, a pesar de haber iniciado con caída frente a Entre Rios. Luego doblegó a 5-1 a Rio Negro y 2-1 a Tucumán llegando a los playoffs donde se medirá desde las 10.45 con San Juan.