Hundimiento del remolcador ARA Guaraní En apoyo a una misión aérea en la Antártida Argentina

A mediados de octubre de 1958 en el Destacamento Naval Melchior de la Antártida Argentina, el médico de la Dotación anual tuvo que realizar una intervención quirúrgica de urgencia al Cabo 2º Mario Oliva, quien sufrió un ataque de apendicitis.

Debido a que el nivel de antibióticos, suero y otros elementos existentes, estaba por debajo del margen de seguridad, requirió para su tratamiento plasma y medicamentos, para lo cual se destacó un avión DC-4 de la Aviación Naval, el CTA-2, quien cumplió la misión con pleno éxito al arrojar paracaídas con ocho bultos sobre la Base Melchior, de los cuales se logran recuperar siete.

Cabe destacar que el vuelo -directo entre Río Grande-Melchior-Río Grande- Comandado por el Capitán de Corbeta Eduardo Ruíz, es de por sí una proeza, dadas las condiciones climatéricas y la época y el estrecho lugar de la isla donde se debía entregar la carga.

Para prestarle apoyo logístico y meteorológico a la operación aérea desde el pasaje de Drake (estrecho que separa el Continente Antártico del Continente Americano), había zarpado el 14 de octubre con rumbo al pasaje Drake el buque de salvamento ARA Guaraní que revistaba en la Estación de Salvamento de Ushuaia desde 1954.

El día 15 de octubre este buque soporta un fuerte temporal a diez millas al suroeste de Isla Nueva e informa que busca refugio en dicha isla para reparar una avería en una tapa escotilla, por la cual entra agua en la zona de popa y máquinas.

Una comunicación posterior, que se interrumpe abruptamente, es el último contacto del Guaraní, ubicado siete millas al sur del cabo Hall, en la península Mitre, en la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Inmediatamente se dispone la búsqueda con dos aviones de la Armada Argentina DC-4, dos Catalinas, un Avro Lincoln de la Fuerza Aérea (B-025) y otro avión de Aerolíneas Argentinas, los destructores San Luis y Cervantes, el buque de salvamento Diaguita, las fragatas chilenas Covadonga e Iquique y además para completan la infructuosa búsqueda patrullas terrestres en busca de sobrevivientes.

En medio de pésimas condiciones climáticas, el 19 de octubre uno de los aviones afectados a la búsqueda transmite las novedades sobre el avistamiento de dos grandes manchas de aceite a unas 220 millas de la zona del accidente.

El Gobierno Argentino había comprado al ARA Guaraní en 1946 junto con el “Charrúa”, del cual era gemelo, habías sido construido en Marietta Manufacturing Co., de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y su matricula de origen era ex US Army LT817.

A su llegada se lo califica como remolcador, hasta que en 1954 lo recalifican como Buque de Salvamento, asignado a la Estación de Salvamento Ushuaia, pero anteriormente opera en socorrer a distintos buques en emergencia, entre ellos al transporte “Patagonia” en 1948; al mercante “Montreal” en 1951; el “Río Santa Cruz” en 1952; la búsqueda infructuosa del “Lucho IV” en 1952.

La totalidad de los tripulantes desaparecidos en el naufragio son:

Capitán de Corbeta Gerardo ZARATIEGUI Teniente de Navío Jorge E. PALET Teniente de Fragata Nelson E. PATTERLINI Teniente de Fragata Edgardo R. CABRAL Teniente de Fragata Juan C. SANGUINETTI Teniente de Fragata (médico) Elías TANUS Suboficial Primero Domingo TASISTO Suboficial Primero Julio AGUIRRE Suboficial Primero José C. ROMERO Cabo Principal Fernando A. DÍAZ Cabo Principal Pascual Américo GRAGNANIELLO Cabo Pedro T. PEREYRA Cabo Sinbaldo QUIÑONES Cabo Orlando MEINARDI Cabo Luis MOYANO Cabo Francisco ALFONSO Cabo Salvador SUÁREZ Cabo Marcelo T. SPIAZZI Cabo Ramón PALACIO Cabo Julio C. GARCÍA Cabo Carlos A. SERBINI Cabo Leonel H. CRUZ Cabo Jorge DRUETTO Cabo Tomás R. TORRES Marinero Francisco PIMIENTA Marinero Armando NEME Marinero Héctor QUINTEROS Marinero Oscar A. VERA Marinero Andrés VIQUERA Conscripto Jorge H. GOGORZA Conscripto Jorge B. JACOB Conscripto Oscar LA MARCA Conscripto Salvador GILABERT Conscripto Tomás CABRAL Conscripto Juan B. ALARCÓN Conscripto Hermenegildo ENCINAS

Que dios los tenga en la gloria.