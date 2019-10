Federico Greve calificó de “gravedad institucional” la situación en el Laboratorio del Fin del Mundo

Para el legislador por FORJA -que asumirá en diciembre próximo-, “estamos frente a un hecho de gravedad institucional inusitada. Que nos causaría una sorpresa aún mayor si no fuera por la serie de desafortunadas medidas que está tomando Rosana Bertone a menos de dos meses de dejar su mandato”.

Concretamente, la mandataria provincial elevó a la Legislatura con pedido de urgencia un proyecto de modificación a la Ley 1136, de creación del Laboratorio del Fin del Mundo. La intención del Ejecutivo es “llevar a cabo una gestión acorde a las normas legales vigentes” y “zanjar la brecha interpretativa y precisar cuestiones fundamentales para el desempeño institucional de la sociedad”.

Sin embargo, para Greve se trata ni más ni menos que “de un intento por tratar de enmendar las graves irregularidades cometidas durante tres años y a la vez quitarle poder a la próxima gestión encabezada por Gustavo Melella”.

En tal sentido, el dirigente de FORJA puso de relieve que “este proyecto surge luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia presentara al Ejecutivo una serie de graves irregularidades cometidas por el Laboratorio del Fin del Mundo”.

Mencionó, por ejemplo, que “durante tres años la empresa no realizó ningún tipo de aporte ni contribución ni a la Caja de Jubilaciones de la Provincia ni a la Obra Social. Es decir, aportó a la Anses y a OSDE. Algo inadmisible y taxativamente prohibido por ley para un organismo provincial”.

“Yo le pido a la gobernadora Bertone que actúe en el marco de la legalidad y de la legitimidad. No es modificando las leyes como regulariza una situación, sino obedeciéndola. Y la ley establece que todo organismo provincial debe aportar a la Caja de Tierra del Fuego y a la Obra Social de Tierra del Fuego”, sostuvo Greve.

Para el legislador electo en los comicios de agosto pasado, “el caso sienta un precedente gravísimo, puesto que estaríamos estableciendo dos jerarquías de empleados públicos de la provincia. Por un lado, los de ´primera´, que están cubiertos por OSDE y aportan a la Anses y por otro, el resto que hace sus aportes como es debido”.

Además, Greve cuestionó otro de los puntos presentados por el Ejecutivo, en cuanto a la designación de las autoridades del directorio del Laboratorio y la contratación del personal. “Contrariando a la ley de creación, Bertone propone que sean los actuales directores los que se prolonguen en sus mandatos y contraten personal según sus propios criterios. Esto se enmarca en el objetivo que viene demostrando la actual conducción de atarle las manos al próximo gobernador, recortándole poder en distintas áreas y dependencias”.

Por último, Greve puso de manifiesto el “pedido de urgencia” del proyecto presentado por la Gobernadora, “lo que significa que debe tratarse en el plazo de 30 días. Caso contrario, quedaría aprobado de hecho. Es decir, a todas luces estamos ante una situación de una gravedad institucional muy importante”.