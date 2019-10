El titular del Laboratorio del fin del Mundo no podrá ser removido por los próximos 5 años.

Viern 18/10/19.- El presidente del Laboratorio del Fin del Mundo, Dr. Carlos Lopez firmó una clausula leonina por la cual debe permanecer en el cargo por 5 años y se lo remueve el próximo gobierno debería pagarle 10 millones de pesos, pro eso no quiere controles del tribunal de cuentas.

El dr. Carlos Lopez director del laboratorio del Fin del Mundo sostuvo en delaraciones radiales que se oponia al control que intenta llevar a cabo sobre este en ente el Tribunal de Cuentas de la Provincia aduciendo que no tenian problemas en que eso ocurra e incluso sostuvo que ” no tenemos problemas en que pongan un auditor, les elevamos un informe de mas de 20 mil fojas, pero no estamos dispuestos a entregarles las recetas de los medicamentos que producimos”

Hoy a través de fuentes confiables nos enteramos que Carlos Lopez titular del Laboratorio del Fin del Mundo. Defiende la modificación de la ley del laboratorio pero en realidad esta defendiendo su propio interés.

Las clausulas leoninas que contiene la contratación quq se realiza a si mismo.

Percibe dinero público como director, además como gerente general y no suspendió su jubilación como debería haber sucedido de acuerdo a la ley previsional.

“Por eso no quiere el control del Tribunal de Cuentas”.

El gobernador electo Gustavo Melella si lo quiere remover como director no tendría problemas. Pero si lo quiere remover como gerente general lo tiene que indemnizar por el resto de los 5 años que le restan por cumplir al f rente del ente y por lo tanto debería pagar una indemnización que a grandes rasgos podría llegar a los 10 millones de pesos.