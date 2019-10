El escandaloso pacto entre Macri y Reino Unido por negocios de fracking en Vaca Muerta disfrazados de «energía verde»

Por Armando Cabral

Juev 24/10/19.- El prestigioso diario británico The Guardian denunció la existencia de «registros oficiales» que prueban que Reino Unido y Argentina habían acordado que ese país destinara mil millones de euros para financiar energías no contaminantes en Argentina, pero que a través de un acuerdo oscuro irán a negocios de fracking de petróleo no convencional en Vaca Muerta.