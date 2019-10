URGENTE FALLO A FAVOR DEL CORTE DE BOLETA.LA CAMARA NACIONAL ELECTORAL CONTRADIJO EL CRITERIO DEL JUZGADO FEDERAL ELECTORAL DE TIERRA DEL FUEGO Y HABILITÓ MÁS REGLAS PARA EL CORTE DE BOLETA EN VIRTUD DE LA APELACIÓN DE FORJA.

consensopatagonico @consensopatagon El corte de boleta ganó en la Justicia Electoral Nacional :”El voto es de la gente y hay que facilitar las opciones” Información y privacidad de Twitter Ads Ver los otros Tweets de consensopatagonico

Fue a partir de un fallo histórico emitido en el día de ayer viernes 25 de octubre del corriente, donde se analizó la apelación presentada oportunamente por el Frente Vamos Todos a Vivir Mejor que integra Forja en Tierra del Fuego.

En dicho pronunciamiento los jueces del Alto Tribunal Nacional señalaron instruir al Sr. Secretario de Actuación Electoral a evaluar y disponer lo necesario para que en los próximos comicios a celebrarse se brinden opciones instrumentales e informativas en aras de garantizar y facilitar al electorado el conocimiento de las opciones disponibles para la emisión de un sufragio selectivo (por categoría de cargos).

Además se indicó que a fin de procurar la salvaguarda de un proceso electoral claro, justo, y equitativo, recordó que, a diferencia del criterio del Juzgado Federal Electoral, cada Junta Electoral Nacional de distrito, podrá disponer la incorporación de una regla u otro elemento en el cuarto oscuro, en procura de facilitar al electorado el conocimiento de las opciones disponibles para la emisión de un sufragio selectivo –por categorías de cargos-.

Ello importa decir que la regla o la tijera no está expresamente prohibida por la normativa electoral, tal como se planteó desde el Frente solicitante, y que los vecinos podrán concurrir al cuarto oscuro con regla o tijera, o inclusive cortar boleta con la mano, en caso de no tener consigo las boletas otorgadas desde el propio partido.

La causa está caratulada como “Secretaria electoral TDF S/Elecciones generales – 27 de octubre y 24 de noviembre de 2019” Expte. No CNE 2984/2019/1/CA1) TIERRA DEL FUEGO.

Con la sentencia dada a conocer ayer, hay amplia conformidad y aceptación en el Frente Vamos Todos a Vivir Mejor junto con sus partidos integrantes, ven las elecciones con optimismo, y entienden que por Primera vez luego de tanto reclamo la justicia electoral les estaría dando la razón, además de sentar la validez absoluta de las boletas entregadas a los vecinos para llevar al cuarto oscuro el día de la elección, echando por tierra los falsos argumentos circulados por whatsapp por algunos que veían como inminente la resolución judicial emitida y que se manifestaban en contra del corte de boleta.

El Corte de Boleta ganó en la Justicia Electoral, el fallo es claro, sienta criterio y hay grandes chances de que el Frente Vamos Todos a Vivir Mejor se quede con bancas del Congreso Nacional este 27 de Octubre en Tierra del Fuego