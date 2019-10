Desde el entorno del gobernador electo Gustavo Melella ven con preocupación un nuevo avance de la gobernadora Rosana Bertone en el compromiso de partidas que afectará a la próxima gestión.

Algunos de los predios son propiedad de la Sociedad de Productores -a la postre la gran beneficiada con estas medidas-, de la sociedad Pole Fueguina, de particulares que no los están ocupando, e incluso predios propiedad de la Municipalidad de Río Grande y del Instituto Provincial de la Vivienda.

Durante la campaña con vistas a su reelección, Bertone había prometido enviar una ley de expropiación. Pasado el tiempo, con los resultados ya conocidos, y en una nueva campaña esta vez con vistas a ocupar una banca en la Cámara de Diputados, la mandataria saliente le dio nuevo impulso al proyecto.

Daniel Rivarola, Legislador electo por FORJA y uno de los hombres clave de la futura administración provincial, mostró su preocupación por este avance que compromete las finanzas de la gestión que asumirá Gustavo Melella en diciembre próximo.

Rivarola consideró “es necesario que se empiece a convocar a los legisladores electos de manera que junto con los actuales, analicen profundamente la situación y la viabilidad de este proyecto de ley” remarcando que “no se puede seguir en este plan de hipotecar el futuro del Gobierno de Gustavo Melella y los vecinos de Tierra del Fuego”.

Los predios en cuestión fueron tasados oportunamente en una cifra superior a los 200 millones de pesos que, actualización mediante, la suma total rondaría los 250 millones.

“Nosotros somos muy conscientes de que la problemática habitacional es uno de los temas más sensibles en algunos sectores de la población. No les damos la espalda a los reclamos de familias que pretenden una vivienda. A lo largo de estos ocho años al frente del Municipio, Gustavo Melella ha demostrado en los hechos que el derecho a la casa propia está entre sus preocupaciones prioritarias”, remarcó.

Por eso, consideró que “no es atinado que a casi dos meses del cambio de gestión, la gobernadora Bertone impulse un proyecto que fue concebido en plena campaña electoral y que para el próximo gobierno significará un serio compromiso económico y financiero”.

Rivarola sostuvo que esta medida se enmarca en una serie de acciones que viene tomando la mandataria saliente que tienden a dejar sin margen de acción, desde lo financiero, al gobernador entrante aunque se mostró esperanzado en que “la Legislatura en su actual composición convoque a los legisladores electos, de manera tal de poder analizar de manera conjunta esta situación y darle una salida que no signifique un ahogo para la futura gestión”.