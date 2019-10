55° Coloquio IDEA convocó a consensuar por la calidad institucional y la generación de empleo formal

Buenos Aires, 18 de octubre de 2019. La última jornada del 55° Coloquio IDEA comenzó con uno de los pilares más relevantes para el desarrollo económico, la calidad institucional. El rol de los medios de comunicación social, la creación de empleo y la competitividad completaron el bloque de la mañana.

Carlos Rosenkrantz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inició su exposición asegurando que las empresas son actores claves de cara a los desafíos que plantea el desarrollo futuro del país. En esta línea, se refirió a la importancia de cumplir con la justicia para lograr una mejora en el respeto del Estado de derecho. “Sus organizaciones no son otra cosa que un conjunto de reglas y mejor funcionan cuando esas reglas son internalizadas y cumplidas. Con el país pasa lo mismo. Funciona mejor cuando la ley se hace carne en todos nosotros”, afirmó.

En consonancia con lo expresado ayer por Delia Fereira Rubio, Titular de Transparencia Internacional, y Guillermo Lipera, Secretario de IDEA y Socio Gerente de Bulló Abogados, el juez dejó en claro que la transparencia está estrechamente vinculada a la imparcialidad: “Los jueces debemos esforzarnos para decidir el modo en que quede fuera de toda duda que la decisión que se adopta no es la que puede surgir de nuestras preferencias políticas o nuestras concepciones morales; sino que es la decisión impuesta por el derecho de nuestra comunidad”

A continuación, los directivos de los principales medios gráficos y online nacionales disertaron sobre el rol del periodismo y la centralidad de la agenda periodística. Al introducir el panel, el periodista Ernesto Tenembaum, a cargo de la moderación, consideró que “Es la primera vez que el más amplio arco ideológico que representa a los medios en Argentina se reúne para debatir en un espacio de esta relevancia”. Algunas de las conclusiones coincidieron en la importancia de los medios como espacios para la mejora de la calidad de los debates y la convivencia de puntos de vista diversos para garantizar la libertad de expresión.

Estuvieron presentes Ricardo Roa, editor General Adjunto del diario Clarín; Daniel Hadad, fundador y propietario de Infobae e Infobae América; Fernan Saguier, subdirector Periodístico de Diario La Nación; Hernán de Goñi, director Periodístico de El Cronista Comercial; Nora Veiras, directora periodística del diario Página12; Edi Zunino, director de contenidos digitales y audiovisuales de Editorial Perfil.

El panel “El trabajo como elemento transformador de todo – La Argentina en el espejo del mundo”, dio inicio a una serie de tres paneles centrados en la generación de empleo formal. Se centró en los desafíos en materia educativa y capacitación continua para adaptarse a las transformaciones del mercado laboral. Participaron María Luz Vega Ruiz, Consejera Especial del Departamento de investigación de la OIT; Jorge Becerra, Managing Director & Senior Partner de Boston Consulting Group y Eduardo Levy Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), fundador y director académico del Centro de Políticas Públicas basadas en la Evidencia (CEPE-DiTella), fundador y CEO de Elypsis (elypsisweb.com). Una de las previsiones destacadas de la charla fue que el 65% de los niños que ingresarán en esta década a la escuela desempeñarán en los próximos años actividades laborales que no existen actualmente. Yeyati consideró que “En la formación profesional es donde el sector empresario puede agregar valor”.

Vega Ruiz señaló que la esfera global del trabajo “está en plena transformación y nos plantea numerosos retos y transformaciones”. Sobre el impacto en Argentina añadió que “se presenta con retos clásicos como la informalidad” y que “lo enfrentamos en los países no industrializados”.

Agregado a esto, Levy Yeyati afirmó que, en un escenario en donde la Argentina está a mitad de camino, entre el mundo desarrollado y Latinoamérica, “la solución es la formación profesional, y es en la formación profesional donde el sector empresario puede agregar valor”. Becerra coincidió con que no hay un solo futuro del trabajo sino muchas variables que impactan en esto. Expresó que “el riesgo es no tener en cuenta la disrupción tecnológica”.

A continuación se desarrolló el panel ‘A los hechos: el trabajo como elemento transformador de todo – Los sindicatos y las empresas ante los nuevos paradigmas’. Participaron, Javier Goñi, Miembro del Comité del 55° Coloquio y Gerente General de Ledesma; Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y Diputado Nacional; Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria; Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina y Alejandra Darín, Actriz y Presidente de la Asociación Argentina de Actorxs.

Dante Sica cerró el bloque de la mañana con el panel ‘A los hechos: el trabajo como elemento transformador de todo – El trabajo como prioridad de Estado’. El funcionario hizo un análisis de la calidad del empleo en Argentina. “Hay que entender por qué el empleo privado no crece. Cuando nosotros miramos, tenemos una gran cantidad de personas inactivas, de los cuales el 70% son mujeres.”, destacó. Consideró que “En el mundo se prioriza la protección del trabajador, no la del puesto de trabajo. Tenemos que poner en el centro el trabajo y no seguir encasillado cada uno en su mirada ideológica”

También se refirió a la necesidad de actualizar los marcos regulatorios y los convenios colectivos de trabajo, y reducir la litigiosidad. “Tenemos que ver cómo conseguir un marco regulatorio más ágil para adecuarse a los cambios tecnológicos, pero también que resuelva los problemas de enlace entre demanda y oferta laboral.”