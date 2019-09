Una usuaria reconoció a un chofer por cuidar a su hija y el mensaje se viralizó

Claudia, vecina de la ciudad, envió un mensaje al facebook de la empresa, donde los usuarios pueden realizar reclamos, sugerencias o comentarios a la prestataria. Uno de esos mensajes señalaba una noble acción del chofer.

El mensaje señalaba que “Muy buenos días, quisiera que hagan llegar mi agradecimiento al chofer del colectivo línea D , interno 04 , por resguardar, proteger y contener a mi nena, que por equivocación se tomó mal el colectivo, por tal motivo se asustó llamando y diciendo que no sabía dónde estaba, con todo esto le paso el teléfono al chofer en donde me habló y me dijo que no me preocupara , que el lo traería de vuelta al centro Y que del colectivo ella no se bajaría mientras esten en la misión, así fue su protección que a mi me dejó muy tranquila , y por lo tanto son cosas que se deben agradecer , sabiendo que los niños están protegido por los chóferes cuando pasan estas cosas , mil gracias al chofer ojalá pueda conocerlo para así darle un abrazo de agradecimiento por la protección para con mi hija.. Besos”.

Si bien no es la primera vez que llega un reconocimiento para un chofer, la empresa siempre publica los comentarios y realiza encuentros para que los usuarios puedan conocer al trabajador en cuestión y a la empresa.