UNA NUEVA ENTREGA DE “LLEGÓ EL GAS” CERCA DE MIL FAMILIAS YA ACCEDIERON AL GAS NATURAL

Al respecto, Bertone comentó que “en Bolivia, el presidente Evo Morales tiene un programa similar que ya tiene más de un millón de conexiones. Somos una provincia gasífera, como Bolivia es un país de gas, y nuestros vecinos no tenía oportunidad de estar conectada. Mandamos el gas al resto del país y en nuestras propias casas no teníamos la conexión de gas”.

En tal sentido, mencionó que “siempre pensamos que era una propuesta para tratar de implementar en otras provincias del país que también les pasa lo mismo. Lo podemos hacer en un futuro y trabajar en conjunto”.

La Gobernadora señaló que “en un momento difícil para el país y para nuestra provincia, este programa dio trabajo e hizo mover la economía de nuestros corralones, comercios y de todo aquel que tuvieron que contratar para hacer esta obra”.

“He escuchado casos de gente que hacía 28 años, en la ciudad de Ushuaia, que se calefaccionaban con leña, y en Tolhuin pasaba lo mismo”, expresó Bertone, quien agregó que “hablan de tanto de la deforestación y del cuidado de árboles, ¿y cuánta gente hay que tiene que cortar un árbol para calefaccionarse? Con esta obra también estamos cuidando el medioambiente”.

Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos y Servicios Públicos, Luis Vázquez, manifestó que “el inicio de este programa fue una apuesta muy importante para concretar la real conexión de los servicios porque hay veces que no alcanza con que cruce el caño de gas por el frente de una vivienda”.

Asimismo, aseguró que “con este programa también damos garantía y calidad en lo que respecta a los artefactos. Muchas veces los artefactos pierden vigencia y nosotros abordamos toda la posibilidad de bienestar de calidad y seguridad”.

“Este encuentro es muy importante porque es la concreción de un compromiso que se tomó cuando Rosana asumió como Gobernadora”, expresó el Ministro, quien agregó que “estamos brindando mejor calidad de vida y generando trabajo genuino”.