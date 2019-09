Tolhuin – Basurales clandestinos.

Al respecto Gabriel Nuñez Sec. De Gobierno de la Municipalidad de Tolhuin decía:

Lastimosamente esto es algo que nos está costando mucho erradicar, el personal municipal realiza este tipo de limpieza constantemente, el problema de los basurales clandestinos afecta no solo a las zonas cercanas a la ciudad sino también a sectores más alejados, es evidente que esto está pensado de antemano, no hablamos de una bolsa de basura que tiran al pasar, sino de material de gran tamaño, peor en este caso donde no solo rompieron la tranquera sino que también la cartelería informativa.- finalizo