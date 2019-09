SUTEF adhiere al paro decretado por CTERA que veníamos solicitando desde la semana pasada

A la conducción de la Junta Ejecutiva de CTERA. A nuestros compañeros y compañeras de las conducciones de los Sindicatos Docentes de todo el País. A la docencia Argentina. Todos y todas seguimos con atención, con empatía y por qué no decirlo, con angustia, la histórica y ejemplar lucha de los y las docentes y estatales de la Provincia del Chubut. Sin entrar en un análisis, críticas o culpablilidades, nos parece más útil buscar consensos y acuerdos básicos que ayuden a nuestros compañeros y compañeras no sólo a que su conflicto se visibilice sino que triunfe. Muchos de nosotros y nosotras nos vemos reflejadxs en esa lucha, muchxs por estar en situaciones difíciles o por haber padecido todo lo que significa un conflicto de esa envergadura. Hoy creemos que los tiempos están vencidos, pero que es indispensable un gran Paro Nacional Docente y, por qué no, un gran Paro Nacional que obligue al Gobierno Provincial y Nacional a resolver favorablemente este reclamo. Creemos que son las organizaciones nacionales como CTERA y demás organizaciones las encargadas de llamar a este paro que reclamamos. Hoy, domingo 25 de agosto, la docencia Chubutense define continuar y profundizar este plan de lucha. Es nuestra obligación rodearlo de solidaridad activa. Al no contar con una convocatoria nacional creemos que tenemos la obligación, desde las organizaciones de base de cada provincia, de llamar a parar y movilizar en cada rincón de nuestra patria. Compañeras y compañeros del Chubut, no están solos. Les rodea y abraza la docencia, las y los trabajadores de todo el País. Invitamos a las organizaciones a sumar su adhesión. SUTEF Tierra del Fuego – ADOSAC Santa Cruz – GDA Formosa – SECH Chaco – MPL Misiones- AMSAFE Rosario – AMSAFE Delegación Caseros