Respuesta del municipio a Von der Thusen sobre supuesto déficit.

Fuentes del Municipio de Rio Grande respondieron hoy a las declaraciones del Concejal del partido Verde y ferviente opositor del municipio, sobre sus dichos respecto de un supuesto déficit de 80 millones que dejaría la actual gestión al intendente electo Martín Perez,

Queda claro que el edil redobla la apuesta cada vez que puede y no son desconocidos sus fallidos intentos de vaciar las arcas municipales, presentando toda clase de proyectos tendientes a quitarle ingresos de la forma que sea, tanto reduciendo impuestos, como acompañando las políticas de ajuste del gobierno provincial, dando información a funcionarios provinciales sobre La Laguna Seca que nunca se soluciono e incluso poniendo en duda la autonomía municipal con la quita del impuesto inmobiliario o la municipalización de la Margen Sur. Ante esta postura de un electo en Rio Grande que va contra Rio Grande la respuesta fue contundente:

“Hay gente a la que no los conforma nada

Cuando da superávit los ejercicios se quejan

Cuando los gastas es lógico que te déficit

Pero el déficit del 2018 ademas se explica porque se registraron los avances de obra de la pileta y la finalización de la planta de agua

Sin embargo los recursos no llegaron.

Ahí es donde ves que tuvimos que hacer frente a las obras con recursos propios y entonces la respuesta es como se iban a hacer esas obras si no se enviaban los recursos. El intendente resolvió que había que dar solución a esos problemas y los solucionó, obviamente si nos deben 60 millones del fideicomiso austral y casi 200 de coparticipación, debe haber déficit, esto es lo que hay que explicar claramente y no contar una sola parte de la historia”, finalizó la fuente.