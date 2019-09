Partido Social Patagónico: Comunicado de prensa:

Desde la conducción de la entidad sindical, sus voceros han indicado que tal decisión respondió a que “Ríos es su límite porque exoneró a compañeros”; como si tal explicación alcanzara para justificar la censura ejercida contra un trabajador de prensa, violando los derechos a la libertad de trabajo y la libertad de expresión.

Ríos exoneró compañeros, dicen… efectivamente, lo hizo en cumplimiento de sus obligaciones legales y en relación a las acciones administrativas y judiciales llevadas adelante luego de la toma de Casa de Gobierno en mayo de 2013.

La decisión que tomó la entidad sindical no es ajustada a ninguna norma legal, no estaban obligados a hacerlo. Quisieron hacerlo. Decidieron censurar a un periodista porque una de sus invitadas es una persona cuya opinión no comparten, eso no es acorde a ninguna norma legal, al contrario, vulnera varios y sustanciales derechos.

Los hechos acontecidos durante la violenta toma de Casa de Gobierno en 2013 son de público conocimiento, también lo es el proceso administrativo que la ley obliga a realizar a los responsables de la administración pública, porque los bienes y responsabilidad asumidas no le son propias sino delegadas.

La exoneración de 17 agentes del Estado sumariados por la comisión de delitos comunes (daño, resistencia a la autoridad, etc.), fue firmada por nuestra compañera y actual Secretaria General Fabiana Ríos a cargo entonces del Ejecutivo Provincial.

Durante el conflicto de 2010 dirigieron sus acciones hacia la hija de Fabiana Ríos, entonces menor de edad, instalando carpas y baños químicos en su domicilio particular de la ciudad de Río Grande. Victoria era alumna de ellos, en el Centro Polivalente de Arte y debió instar una acción judicial de protección de personas para volver a su casa, luego de una semana de violación de su domicilio.

Ni entonces, ni durante la toma de 2013 se decidió reprimir. Se respetó el derecho a protesta y reclamo y en ambos casos, la justicia advirtió la comisión de delitos por parte de los participantes de tales acciones.

Nuestra compañera Ríos puede ser su “límite”, todo nuestro grupo puede serlo, pero han demostrado que sus demandas no reconocen límite legal y sus decisiones solo se justifican en su deseo y su voluntad, más allá de las leyes.

Es muy difícil construir convivencia si no somos capaces de respetar lo que todos hemos aceptado como piso común de sociedad. Confiamos en que la distancia temporal y los hechos comprobables puedan echar luz sobre la situación y nos solidarizamos con Armando Cabral quien ha resultado perjudicado en el ejercicio de su profesión.

Condenamos este tipo de actitudes y expresamos nuestro respeto hacia el colectivo docente que no está vinculado a las decisiones de algunos/as dirigentes del Sindicato.

Partido Social Patagónico