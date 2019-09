Nancy Fernandez:”Todo lo que han dicho sobre la ruta escénica es absolutamente falso””.

Mierc 04/09/19.- Nancy Fernandez integrante de la Asociación ambientalista Manekenk, sostuvo que desde el principio no se dijo la verdad sobre la obra del corredor del Beagle y confirmó que se trata de un gran negocio inmobiliario y lo relacionó tambien con la industria de las salmoneras.

Nancy Fernandez en declaraciones a Reporte Diario sostuvo que “habría que preguntarle a Ramón Calderón donde van a instalar los proyectos hoteleros de los que habla, porque sobre el Corredor del Beagle todas las tierras son privadas, esto es un negocio inmobiliario, sabemos fehacientemente que esto iba a ser asi, porque en la audiencia publica Kevin Coli tenia prohibido hablar de las salmoneras como alternativa productiva para la zona.

“Todo lo que han dicho sobre la ruta escénica es absolutamente falso, porque una ruta escénica no tiene 20 metros de ancho, desde el principio sabemos que están diciendo cosas que no son ciertas”, agregó.

En cuanto a la tala del ultimo fin de semana entre Encajonado y Punta Segunda, estos son terrenos que pertenecen a la Estancia Rio Encajonado que debieron ser expropiados, los dueños ya hicieron la denuncia por violación a la propiedad privada y creo que la gente no toma dimensión de lo que están haciendo, porque hay un derecho constitucional que protege la propiedad privada y estamos dejando que el estado arranque el ecosistema del lugar y nadie hace nada, a uno privados si a otros no, porque entregaron 10 mil hectáreas a un privado y por otro invaden propiedad privada sin respetar nada”.

“Creo que la gobernadora está tratando de pasar a la historia pero es una forma pésima de hacerlo, esta recurriendo a cualquier cosa porque no tiene argumentos científicos, técnicos y nosotros si tenemos técnicos y científicos, tenemos pruebas de la falta de estudio ambiental, de la falta de estudio de impacto arqueológico, violación de la propiedad privada, todo esto lo vamos a llevar a la justicia son pruebas administrativas y pruebas científicas, hicimos presentaciones la semana pasada del arqueólogo que trabajaba para el gobierno, en la la justicia civil y otra en la justicia penal por la deforestación”.

Finalmente y según explicó Fernandez, Gancedo declaro 30 empleados y de esos, menos de 10 son fueguinos, el resto son centroamericanos, venezolanos, colombianos, o sea que el versito de trabajo para los fueguinos no se lo cree nadie,la excusa es que los fueguinos no están capacitados, pero una cosa es defender los trabajadores y otra chuparle las medias al gobierno como Luis Bechis, entiendo la postura UOCRA o Gastronómicos pero no la de Bechis”, puntualizó.